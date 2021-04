23 апреля 2021 г. Фрида Гитис | The Washington Post "Путинская Россия ни для кого не образец" "В среду огромное количество россиян снова вышли на улицы в знак протеста против обращения их правительства с Алексеем Навальным, человеком, который, как они опасаются, вскоре может умереть из-за того, что осмелился критиковать президента Владимира Путина. В то время как массовые демонстрации в 11 часовых поясах России вызывают уважение, сама страна при укоренившемся режиме добилась прямо противоположного. Путин не скрывал своей цели - восстановить былую славу России. Вместо этого он превращает ее в глобального изгоя", - пишет на страницах The Washington Post обозреватель Фрида Гитис. "Путин, как известно, назвал распад СССР величайшей "геополитической катастрофой XX века". Он явно сожалел не о потере социалистических идеалов Советского Союза или об утраченном социально-ориентированном государстве от колыбели до могилы, поскольку не предпринял никаких усилий для их восстановления. Он оплакивал потерю статуса сверхдержавы - престижа, который сопровождал роль Москвы как лидера хорошо вооруженной империи, к которой даже ее враги относились с неохотным уважением", - говорится в статье. "Для некоторых Советский Союз олицетворял мечту о расширении прав и возможностей, равенстве и возможном окончании бедности и эксплуатации. Для менее идеалистически настроенных он демонстрировал способность коммунистической идеологии преобразовать отсталое аграрное государство в современное индустриальное общество, способное победить нацистскую Германию и завоевать космос. Даже при своих очевидных недостатках Советский Союз оставался образцом для миллионов". "Сегодня путинская Россия символизирует безудержную коррупцию, резкое неравенство доходов, агрессию по отношению к своим соседям и спонсируемые государством убийства тех, кто осмеливается критиковать систему. Ее экономика слаба, инфраструктура атрофирована (у пятой части россиян до сих пор нет внутреннего водопровода), - утверждает автор. - Китай Си Цзиньпина также является жесткой автократией, но он заметно увеличил благосостояние большинства своих граждан и поразил наблюдателей своим быстрым развитием. Россия, напротив, попадает в заголовки новостей в связи со своей клептократией, репрессиями и мафиозной тактикой (...)". (...) "Неудивительно, что у Москвы заканчиваются друзья - а поклонников, кажется, еще меньше. В прошлом году опрос Pew Research Center показал, что Россия страдает от удручающего имиджа в большинстве стран мира. В первые годы пребывания Путина у власти более трех четвертей американцев имели благоприятное представление о России. По данным Gallup, со временем этот имидж начал рушиться: рейтинг России упал с 63% процентов в 2003 году до 22% в этом году", - сообщается в статье. "Не все любили Советский Союз, но большинство понимало, что это сила, с которой нужно считаться. По сравнению с этим сегодняшняя Россия выглядит просто плачевно. Сегодня, когда российские олигархи пришвартовывают свои мегаяхты на шикарных курортах, каждый, кто читает заголовки, знает, как эти люди заработали свои миллиарды. Российские миллиардеры, как и наблюдатели за Россией, знают, что их состояния зависят от Путина и что Путин может лишить их всего, что у них есть, если они осмелятся его критиковать". (...) "Путин только что подписал закон, который позволяет ему оставаться у власти до 2036 года. В мире все еще может быть несколько начинающих автократов, которые восхищаются его наглой консолидацией власти. Но большинство людей определенно не считают его режим примером того, чего они хотят для своей страны или для себя. Современная Россия может все еще внушать страх, но в том, что касается уважения, его она вызывает мало", - заключает Гитис. Источник: The Washington Post