300 новых мертвых зон обнаружено в Мировом океане

"Согласно докладу Организации Объединенных Наций (ООН), число так называемых мертвых зон в Мировом океане значительно возросло. Мертвыми зонами ученые называют участки океана, где содержание кислорода настолько низкое, что растения и животные не могут там выжить. Подобные мертвые зоны природного происхождения встречаются в некоторых частях океана на глубинах от 200 до 800 метров. Однако они также могут возникать в результате изменения климата. По мере прогревания океанов содержание кислорода в воде уменьшается. Свою роль может играть и загрязнение окружающей среды, поскольку удобрения и сточные воды также лишают океан кислорода", - сообщает Die Zeit.

"Количество этих зон увеличилось в период с 2008 по 2019 год с более чем 400 до примерно 700 зон, говорится во втором докладе по оценке состояния Мирового океана, представленном ООН в Нью-Йорке. Согласно докладу, особенно сильно затронуты мертвыми зонами Мексиканский залив, Южно-Китайское море, а также Балтийское и Северное моря".

"Одна из причин образования мертвых зон - рост водорослей, - поясняет издание. - Отмирая, водоросли постепенно опускаются на дно и перерабатываются бактериями, потребляющими кислород. Это может привести к образованию на глубине огромных зон, где в воде на некоторое время почти не остается кислорода. Сброс в океан таких веществ, как азот и фосфор, используемых сельском хозяйстве, также способствует росту водорослей".

"В ООН считают, что ситуация продолжит ухудшаться: "Согласно оценкам, в первой половине XXI века количество азота, появляющегося в прибрежных районах в связи с деятельностью человека, увеличится вдвое", - говорится в докладе. Кроме того, негативные последствия будет иметь и повышение температуры воды в связи с изменением климата".

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал выводы доклада "тревожными": "Загрязнение окружающей среды в результате деятельности человека продолжает наносить ущерб океанам, - заявил он, - разрушать важные жизненные пространства, такие как мангровые леса и коралловые рифы, и препятствует их способности справляться с последствиями изменения климата", - передает Die Zeit.