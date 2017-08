Террористический заговор, подобный барселонскому, требует лидера. Кто им был?

"Европейские следователи из органов по борьбе с терроризмом лихорадочно пытаются вычислить, как множество молодых мужчин без очевидной истории радикализации смогли спланировать теракт в Барселоне на прошлой неделе и при этом не привлекли внимание испанской или европейской полиции и разведслужб", - пишет Митч Протеро в американском издании BuzzFeed. Группа, по большей части состоявшая из молодых мужчин марокканского происхождения, месяцами собирала материалы для изготовления бомб, включая множество газовых баллонов, для того чтобы увеличить мощность взрыва бомбы, установленной в автомобиле. "Как кажется, ячейка включала три группы братьев из маленькой деревни Риполь, рядом с границей Испании с Францией, и, возможно, вынужденно раскрыла себя только из-за предположительно случайного взрыва, который убил трех заговорщиков в ночь на среду", - говорится в статье.

Как отметил в беседе с журналистом бельгийский следователь из органов по борьбе с терроризмом, существование такого обширного заговора одновременно необычно и пугающе. "Это самая организованная и дисциплинированная ячейка, с которой Европа сталкивалась со времен атак в Париже и Брюсселе, где действовали не просто один-два человека, что позволяет свести риски к минимум, - заявил источник на условиях анонимности. - Как только в заговор становятся вовлечены более чем два человека, часто кто-то совершает ошибку, привлекающую внимание полиции или разведслужб. Но, как и в случае с группой, ответственной за теракты в Париже и Брюсселе, эти парни ошибок не совершили, и это нас беспокоит".

Шираз Махер, преподаватель кафедры исследований войны в Королевском Колледже Лондона и автор высоко оцененной критиками книги Salafi-Jihadism: The History of an Idea ("Салафитский джихадизм: история идеи"), заявил изданию, что, вероятно, заговорщики получили помощь из-за пределов Испании, хотя пока что доказательства не всплыли". "Изощренность и масштаб запланированного заговора, включающего многочисленных игроков и взрывные устройства, указывает на то, что он был частью более обширной сети", - считает эксперт.

"Как только заговор становится шире, чем несколько людей, очень сложно сохранить оперативную безопасность, - прокомментировал в беседе с изданием чиновник, который работает на близкую к Испании страну НАТО и регулярно осуществляет координацию в антитеррористической сфере с испанскими властями. - Испанцы были весьма эффективными в сворачивании других ячеек после атаки [в Мадриде] в 2004 году. Поэтому, учитывая, что эти парни так далеко продвинулись с таким большим количеством людей, я сильно подозреваю, что мы обнаружим оперативную связь с профессионалами".