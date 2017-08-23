Противостояние США и России на Южном Кавказе

"Телега, которую тянет старая кляча, - самый регулярный вид транспорта, связывающий две геостратегические территории на Южном Кавказе", - пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет. "Телега, в которой тесно сидят крестьяне, переезжает мост через реку Ингури - с берега, контролируемого прозападной Грузией, которая стремится вступить в НАТО, на берег, контролируемый Абхазией, территорией, которая тянется на 220 км вдоль берега Черного моря; в Абхазии Россия имеет военные базы с тех пор, как в 2008 году признала ее государственность", - говорится в статье.

"Ингури - разделительная линия, где война между грузинами и абхазами была заморожена после того, как в 1994 году при посредничестве России были заключены соглашения, открывшие сюда доступ международным миротворцам и наблюдателям ООН. С тех пор конфликт сменил несколько фаз в соответствии с изменениями курса Москвы и Тбилиси", - говорится в статье.

"Неудачная атака грузинского президента Михаила Саакашвили на гражданское население Южной Осетии - еще одной проблемной бывшей автономной республики - в августе 2008 года положила начало новой эпохе в регионе. Россия отразила ту атаку и, признав государственность Абхазии и Южной Осетии, вынудила посредников и международных наблюдателей за территориальными конфликтами покинуть эти места", - говорится в статье. В 2014 году Россия и Абхазия подписали соглашение о дружбе, на основании которого созданы общие объединения в вооруженных силах, полиции и сфере безопасности.

"На абхазской части реки Ингури путешественников, прибывающих из Грузии, принимают российские пограничники. Политические СМИ в Сухуме утверждают, что в июне 2014 года президента Абхазии Александра Анкваба вынудили уйти в отставку за то, что он был против соглашения на сей счет. Его преемник Рауль Хаджимба, в советские времена служивший в КГБ, подписал документ о более тесных связях с Москвой и считается более сговорчивым, чем его предшественник, в отношениях с Кремлем. Последний давит на Абхазию, требуя ограничить деятельность местных НКО, которые ратуют за гражданское общество и поддерживают связи с Западом", - говорится в статье.

В начале августа этого года США и Россия вновь подтвердили свои обязательства в этом регионе, считает автор. Вице-президент США Пенс, выступая в Тбилиси, назвал Грузию "одним из ключевых партнеров США", что воодушевило грузинских политиков.

Спустя несколько дней Путин посетил Абхазию и заверил, что Россия имеет с ней "особые отношения". Было подписано соглашение, которое гарантирует абхазам доступ к российской системе соцобеспечения.

"В Тбилиси сочли, что это соглашение - ответ на предоставление абхазам качественного бесплатного медобслуживания в Грузии", - пишет автор.

Корреспондент делится еще одним наблюдением с берегов Ингури: "на грузинской части территории на пляжах растут стеклянные небоскребы, на абхазской торчат руины, хранящие память о войне".