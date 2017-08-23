Россия в три раза чаще НАТО проводит военные учения

Как в результате проведенного анализа удалось выяснить Frankfurter Allgemeine Zeitung, начиная с 2015 года Россия намного чаще, чем НАТО и члены альянса в Европе, проводила военные учения. Результаты проведенного исследования должны насторожить Запад, считает автор публикации Лоренц Хемикер.

При этом, продолжает журналист, "крупномасштабные военные учения - всего лишь верхушка айсберга. Россия в несколько раз чаще Запада проводит учения, в которых задействовано более 1500 военных - неофициальное число может быть еще больше. Кроме того, российская сторона проводит многочисленные проверки боеготовности. Запад не проводит их вообще".

"В середине сентября Россия снова планирует ежегодные осенние учения. (...) И снова российский размах затмит все то, что западный мир может наблюдать в плане учений на своей территории. 100 тыс. военных, как предполагают западные эксперты, в настоящее время ведут подготовку к учениям "Запад" на восточных рубежах НАТО, призванным проверить подготовку на случай начала боевых действий. Российская сторона заявляла о 13 тыс. военнослужащих, которые примут участие в учениях. И это не случайность: если Москва заявит хотя бы на одного военного больше, Кремлю, как к тому обязывает членство в ОБСЕ, придется допустить до учений наблюдателей от организации", - передает автор.

"Военные маневры, к которым вот уже несколько месяцев ведется тщательная подготовка, вызывают ассоциации с эпохой холодной войны. (...) Их программа сама по себе дает повод для обеспокоенности. Учения будут проводиться рядом с самой уязвимой территорией Североатлантического альянса - странами Балтии. Учения планируется проводить на территории Белоруссии, в Балтийском море и в российском анклаве Калининград, который от Белоруссии отделяет польско-литовская граница протяженностью всего в сотню километров. (...) Эта граница представляет собой ахиллесову пяту НАТО, и ее вряд ли удастся отстоять над натиском значительно превосходящих по силе российских войск, которые предположительно за несколько часов (...) смогут взять в кольцо военный контингент альянса в странах Балтии".

Высокопоставленные натовские военные уверяют, что поводов для беспокойства нет. Но как хорошо в действительности готов Запад к возможному военному конфликту с Россией? - задается вопросом автор публикации.

"Во всей видимости, не так хорошо, как было принято считать до сих пор", - пишет журналист. "Неоспоримым фактом является то, что у НАТО с его мультинациональными батальонами в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, а также местными вооруженными силами нет никаких шансов (...) в случае наступательной операции русских. По данным американского аналитического фонда Rand, русским потребуется максимум 60 часов, чтобы оказаться в Риге и Таллине - причем в случае необходимости одновременно". Остается открытым вопрос и о том, будут ли готовы другие члены альянса отвоевывать страны Балтии в соответствии с параграфом 5 Устава НАТО, замечает автор.

Как показывает анализ тысяч англоязычных сообщений в прессе, сделанных российскими вооруженными силами, а также информация из НАТО и стран-членов альянса, количество российских учений превышает количество учений стран НАТО в несколько раз. Генсек альянса требует от России большей прозрачности, говорится в статье.

"НАТО с трудом даются усилия по выравниванию количества военных маневров с русскими. И это при том, что российская сторона сократила число учений - вероятно, из-за таких военных акций, как сирийская", - пишет автор статьи.

"Направленность российской активности очевидна: учения проводятся преимущественно в западных и южных военных округах, граничащих с территорией НАТО и Украиной. Растет число военных учений и на востоке (...), а также на границе с Монголией, Китаем и Северной Кореей. НАТО, напротив, реже русских проводит учения на территории стран Балтии и в регионах, граничащих с российской территорией. Большинство учений, как и прежде, проводится на территории Германии, где расположена львиная доля американского военного контингента", - сообщает издание.

"По наблюдениям западных экспертов, российские вооруженные силы за последние годы все чаще готовятся к крупномасштабным боевым операциям, нередко предусматривающим вероятность эскалации в виде применения ядерного оружия", - передает FAZ.

Если еще в 2011 году сложно было себе представить учения с 100 тыс. участников, то "теперь это стало нормой", заявил в беседе с изданием эксперт Шведского института оборонных исследований (FOI) Юхан Норберг. Россия имеет асимметричное преимущество, замечает эксперт.

"Это преимущество ничего не говорит о том, планирует ли Кремль однажды им воспользоваться. К тому же военное противостояние с НАТО с использованием обычных вооружений быстро может перерасти в обмен ядерными ударами, и ни одна из сторон не сможет выйти из конфликта победителем. Однако оперативное превосходство на восточных рубежах альянса само по себе реализует определенную цель. Страх быть атакованным в любое время приводит на Западе к нестабильности и боязни войны. Это вполне вписывается в нынешнюю российскую военную доктрину", - резюмирует журналист.