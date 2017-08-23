"Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, любит вспоминать свои прогулки по центру Киева, Украина, когда люди подходили к нему на улице и просили разрешения с ним сфотографироваться, - сообщает Эмили Тэмкин в Foreign Policy. - Возможно, актеров часто об этом просят, но среди политиков Саакашвили "был тем, кто получает больше всего селфи", как он сказал по телефону из венгерской столицы Будапешта". "Я получаю это, потому что я часть всей их популярной культуры", - пояснил политик.

"Саакашвили курсирует между Венгрией и Польшей, потому что 26 июля власти в Киеве лишили его украинского гражданства. Теперь Саакашвили, потерявший грузинское гражданство, когда стал гражданином Украины, - человек без государства, - говорится в статье. - Бывший президент Грузии (превратившийся в изгнанника, потом в губернатора Одесской области, потом опять в изгнанника) сейчас живет в Польше. Там он и некоторые из его сторонников и союзников пытаются найти способ, позволяющий человеку, которого многие знают как Мишу, вернуться в Киев".

"У Саакашвили хорошие отношения с властями Польши и Венгрии: венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступал за партию Саакашвили "Единое национальное движение", когда она безуспешно попыталась удержать власть в ходе выборов [в Грузии] в 2012 году ("Я уже давно с ними дружу", - сказал Саакашвили Foreign Policy). Однако, по словам Саакашвили, у него "нет никакого желания" оставаться в Венгрии или Польше. По его словам, люди узнают его на улицах в Польше и поддерживают его, но он не думает, что там он на своем месте", - передает журналистка.

"Где Саакашвили на своем месте - в физическом мире, региональном политическом пространстве, воображении народа - это вопрос и предмет восхищения с тех пор, как он возглавил грузинскую "революцию роз" в 2003 году, - говорится в статье. - Многие считают его заслугой модернизацию Грузии, ее вестернизацию и избавление от коррупции. Кроме того, для некоторых он теперь - символ волны ранних лидеров Восточной Европы, обвиненных в отказе от либеральных свобод в пользу авторитаризма".

"То, что он прошел путь от управления Грузией до плетения интриг в Варшаве, - "в некотором роде логичный путь, ввиду его личностных особенностей и того, как он жил свою жизнь", - сказал Foreign Policy Марк Берендт, директор Freedom House по европейским и евроазиатским программам. "Он мог бы быть Вацлавом Гавелом Евразии, если бы остался верен этим принципам", - полагает Берендт.

"Но все сложилось иначе", - указывает Тэмкин.

"Он пришел с таким огромным мандатом. Он мог бы сделать все, что хотел. Вместо этого он творил все, что хотел", - сказал Берендт.

Тэмкин напоминает, что, когда в Грузии победила партия "Грузинская мечта", сформированное ею правительство привлекло Саакашвили к ответственности за превышение полномочий.

"Линкольн Митчелл, аналитик, специализирующийся на Грузии, который был советником "Грузинской мечты" в 2012 году, сказал, что Саакашвили "точно подошел к грани, за которой стояло превращение в авторитарного лидера", но также признал, что в Грузии не было возможности, как, скажем, в США для Джорджа У. Буша, дожить свои дни после президентства, - говорится в статье. - Саакашвили, со своей стороны, утверждает, что выдвинутые против него обвинения - политические".

После Майдана Саакашвили, находившийся в "добровольном изгнании" в США, отказался от грузинского гражданства в пользу украинского и стал губернатором Одессы, напоминает Тэмкин.

"Он повредил себе с политической точки зрения, когда отказался от гражданства, - сказал Foreign Policy Гиа Нодиа, входивший в кабинет Саакашвили, когда тот был президентом. - Его решение отражало нетерпение и отсутствие стратегической оценки. Он не может просто дожидаться лучших времен и любит быть в центре событий".

"Саакашвили и [пришедшие с ним] грузины должны были провести реформы на Украине так же быстро, как в Грузии. Однако через три с лишним года после революции на Майдане, по словам некоторых, борьба с коррупцией продвинулась недалеко", - отмечает автор.

"Митчелл указал, что Саакашвили знал, как работает Грузия - кто у кого крадет и на какие рычаги нажать, - но не обязательно знал то же самое об Одессе", - передает Тэмкин.

"Саакашвили подал в отставку в ноябре прошлого года, распекая Порошенко за недостаточную поддержку реформ, - говорится в статье. - В Одессе бывший президент Грузии "стал своего рода заложником своих нереализованных амбиций", сказал Foreign Policy украинский правозащитник Максим Эристави. По словам Эристави, кому угодно понадобились бы годы, чтобы исправить положение дел в Одессе, однако Саакашвили хотел быстро вернуться на национальную арену".

"Он ушел рано, (...) просто обвиняя все и всех в том, что не смог ничего достичь за тот период", - сказал Эристави.

"В июле Порошенко отозвал гражданство Саакашвили под предлогом, что тот солгал в заявлении о получении паспорта (власти опубликовали это заявление; Саакашвили сказал, что на документе не его подпись), - говорится в статье. - Саакашвили был в Соединенных Штатах, когда стала известна новость о решении украинского правительства лишить его гражданства. Тем не менее, он смог вернуться в Европу по украинскому паспорту и теперь пытается попасть обратно на Украину, чтобы оспорить лишение гражданства, которое многие считают нарушением международного права".