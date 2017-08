23 августа 2017 г. Оуэн Баукотт | The Guardian Обнаружилось, что в июне в ООН потерпели крах переговоры о средствах кибернетической войны "Как выяснилось, переговоры под эгидой ООН, длившиеся 13 лет и направленные на ограничения средств кибернетической войны, в июне этого года потерпели крах из-за ожесточенных дебатов, в которых Россия, Китай и Куба противостояли западным странам", - пишет журналист The Guardian Оуэн Баукотт. По мнению издания, дебаты "упрочили атмосферу недоверия в момент, когда нарастает дипломатическая напряженность из-за таких кибератак, как взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии (DNC) в США в 2016 году". Издание напоминает, что переговоры начались в 2004 году, их целью была разработка международных юридических рамочных механизмов, которые регулировали бы кибербезопасность. В переговорах участвовали эксперты из 25 стран. "Но в июне, на фоне ссоры о праве на самооборону в случае кибератак, дипломаты в ООН утратили надежды на дальнейшее продвижение вперед", - утверждает издание. "На предыдущих заседаниях официальные лица признавали, что на киберпространство должны распространяться принципы международного права, в том числе Устав самой ООН. Статья 51 Устава гласит, что ничто не должно затрагивать "неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону" в случае вооруженного нападения", - пишет автор. "На последней встрече переговорщиков представитель Кубы Мигель Родригес заявил, что признание прав на самооборону в киберпространстве повлекло бы за собой милитаризацию киберпространства и "узаконило бы (...) односторонние карательные силовые действия, в том числе применение санкций и даже военных действий государствами, которые называют себя жертвами" хакерских атак", - повествует издание. "Не упомянув прямо о России или Китае, Мишель Маркофф, руководившая делегацией США в Группе правительственных экспертов при ООН, распространила после срыва переговоров заявление с нападками на "тех, кто не желает поддержать применимость этих международных правовых правил и принципов", - сообщает автор. По словам Маркофф, подобные страны "полагают, что их государства вольны ради достижения своих политических целей действовать в киберпространстве или через киберпространство без границ или ограничений своих действий". Высокопоставленный российский чиновник Олег Храмов, выступая на конференции в Израиле, возложил вину на западные страны. "Разговоры о необходимости принять правила поведения в информационном пространстве остались только разговорами. Мы все были отброшены назад на годы", - сказал он. Источник: The Guardian