23 августа 2017 г. Редакция и агентства | The Guardian Владелец досье по Трампу и России предстал перед сенаторами, Дональд Трамп-младший по-прежнему не явился "Сооснователь вашингтонской оппозиционной исследовательской фирмы, которая составила досье с непристойными обвинениями, касающееся президента Дональда Трампа, принял участие в многочасовой встрече с расследователями в Конгрессе в рамках выступления за закрытыми дверями, которое продлилось до вечера", - говорится в статье по материалам агентств за подписью редакции в британской газете The Guardian. Адвокат Гленна Симпсона, Джош Леви, вышел с продлившегося целый день непубличного выступления перед Судебным комитетом Сената и заявил, что его клиент "рассказал Конгрессу правду и прояснил ситуацию по многим вопросам, представляющим интерес", передает издание. Лидеры судебного комитета заявили, что в прошлом месяце они пытались добиться подобных выступлений от Дональда Трампа-младшего и бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, говорится в статье. Однако эти допросы не состоялись. Газета напоминает, что фирма Симпсона, Fusion GPS, наняла подрядчика из британской разведки, который подготовил досье, содержащее обвинения в связях между Трампом и его сообщниками в России. Источник: The Guardian