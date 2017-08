23 августа 2017 г. Джастин Маккарри | The Guardian "Слишком много солдат, чтобы прокормить их": северокорейцы опасаются новых санкций, в то время как засуха угрожает голодом "Санкции и сильнейшая почти за два десятилетия засуха угрожают жестокими лишениями миллионам людей в Северной Корее, а руководство страны продолжает вливать скудные ресурсы в ракетную и ядерную программы, по данным агентств ООН и людей, поддерживающих контакты с доведенной до нищеты страной",- сообщает The Guardian. "Засуха, обрушившаяся на посевы ранее этим летом, лишит Северную Корею возможности прокормить значительную часть населения, в том числе солдат в миллионной армии страны, предупреждают эти организации", - пишет автор статьи Джастин Маккарри. В то время как жизненный уровень некоторых северокорейцев улучшился под руководством Ким Чен Ына, большая часть 25-миллионного населения страны вынуждена вести борьбу за обеспечение себя самым необходимым продовольствием, другие рискуют потерять работу из-за санкций, по данным Джиро Ишимару, японского режиссера-документалиста, руководящего сетью гражданских журналистов в Северной Корее. "В первую очередь, у них слишком много солдат, чтобы прокормить их", - рассказывает Ишимару. "И коррупция процветает, высокопоставленные военные чины забирают свою долю продовольственных поставок, чтобы продать на частном рынке, и простым солдатам почти ничего не остается", - сообщает он. Ишимару, побеседовавший с несколькими своими контактными лицами об условиях жизни в Северной Корее, добавил: "Один из них сказал мне, что поговаривают о войне с США, но многие северокорейские солдаты в плохой физической форме и не готовы к боевым действиям". Неспособность государства обеспечить своих граждан привела к расцвету частного рынка еды и китайской одежды, к которому чиновники относятся терпимо, если не поощряют, продолжает корреспондент. "Власти позволяют ему существовать, потому что они знают, что иначе государство рухнет", - говорит Ишимару. Анонимный источник добавил: "Все знают, что всякий раз, как режим запускает ракету, за этим следуют экономические санкции. Простым гражданам нечему радоваться. Поначалу жители гордились тем, что режим открыто выступал против США, работая над ядерным оружием и ракетами, но сейчас антиамериканские настроения ослабевают на фоне падения авторитета режима". Источник: The Guardian