23 августа 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Арест российского театрального режиссера вызвал опасения, что грядут притеснения инакомыслия "Российские следователи арестовали по обвинениям в мошенничестве одного из самых видных театральных режиссеров в стране; в мире искусств многие опасаются, что это уголовное дело - элемент притеснения инакомыслящих", - пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер. Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей из бюджета. Во вторник он был допрошен следователями и отрицал обвинения, как сообщили российские информагентства. Сегодня суд должен установить Серебренникову меру пресечения. "Серебренников, известный своими работами на сцене и в кино, - директор "Гоголь-центра", прогрессивного экспериментального театра, часто посещаемого либерально настроенными москвичами. Театр известен современными постановками, часто затрагивающие напрямую темы политики или сексуальной жизни, которые редко рассматриваются на московских подмостках", - говорится в статье. "Источники в московском театральном мире отметили, что выделение государственных средств театрам - процесс, печально известный своей непрозрачностью, но им трудно поверить в виновность этого режиссера", - говорится в статье. "Этот год выдался для Серебренникова трудным: в июле, в последнюю минуту, в Большом театре была отменена долгожданная премьера балета о танцовщике Рудольфе Нурееве. Официальная причина - неготовность спектакля, но ходили слухи, что на театр надавили, потребовав "положить на полку" балет из-за репутации Серебренникова и открытого изображения гомосексуальных отношений в его постановке", - пишет Уокер. Представители мира искусств пришли в ужас от ареста Серебренникова, отмечает журналист. "Писатель Борис Акунин написал в Facebook, что арест не мог быть произведен без одобрения Путина, и заявил, что это предвестье того, что страна перейдет на новую стадию существования с новыми правилами", - пересказывает автор. Источник: The Guardian