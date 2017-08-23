Ватикан допускает возможность исторического визита Папы Франциска в Россию

"Времена кажутся благоприятными", что может предвещать будущий визит в Россию Папы Франциска. Выступая на пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин дал понять, что между Римом и Москвой ведется работа с целью продолжить прошлогоднюю встречу в Гаване, когда понтифик пожал руку российскому патриарху Кириллу в рамках первой встречи между высшими представителями католической и православной церквей после раскола 1054 года", - говорится в редакционной статье итальянской газеты Il Foglio.

Визит Паролина в Россию в эти дни - это само по себе значительное событие, пишет редакция: "С начала войны в Крыму ни один представитель Ватикана не был в Кремле с официальным визитом".

"У кардинала состоялась продолжительная беседа с Лавровым, в ходе которой они обсудили кризисы на Украине и в Сирии, - говорится далее. - Что касается преследования меньшинств на Ближнем Востоке, включая драматичные гонения на христиан, Лавров сошелся с Паролином во мнении о необходимости защищать их от угрозы исламского экстремизма. По этому вопросу, - поясняет газета, - христиане на Ближнем Востоке уже давно наблюдают с оптимизмом и надеждой за политикой Кремля, поддерживающего Асада, учитывая особое внимание, с которым режим в Дамаске всегда рассматривал католиков в Сирии". Эта позиция часто ставила Папу в затруднительное положение - кто-то даже его обвинил в чрезмерной "экуменической корректности", отмечает редакция. По мнению Паролина, нужно "разговаривать и пытаться устанавливать диалог со всеми", и Москва не является исключением, пишет издание.

По другому вопросу между Паролином и Лавровом возникли некоторые расхождения - речь идет о положении [католических] христиан в России, говорится в статье. "Российская католическая церковь уже давно просит вмешаться Ватикан напрямую, чтобы разрешить проблемы, связанные с местными условиями, которые - как говорят - ограничивают свободу вероисповедания", - пишет редакция. Среди этих проблем, как рассказал сайту Cruxnow генеральный секретарь Конференции католических епископов России, - вопрос зданий в Москве, принадлежащих католической церкви и конфискованных в советский период: эти церкви и особняки местные власти пока не вернули, не считаясь с решениями судов.

"Теперь католическая община в России возлагает надежды на ватиканскую Ostpolitik и на возможность исторического визита Папы Франциска", - говорится в статье.