23 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Арест Серебренникова: дело действительно в миллионе евро? Многие интерпретируют гонения на именитого режиссера театра и кино, "икону российской культуры и сопротивления консерватизму Кремля", как политически мотивированные действия властей: он открыто критикует Путина за Крым, саркастически изображает абсурдные реалии России и поддерживает гей-сообщество, пишут СМИ. Деятели искусств опасаются репрессий против инакомыслящих. "Российские власти задержали известного театрального режиссера по подозрению в хищении более 1 млн долларов государственных средств, как заявили следователи во вторник, что снова вызвало опасения репрессий против деятелей культуры в стране", - пишет The New York Times. Режиссер Кирилл Серебренников руководит "Гоголь-центром" - одной из самых выдающихся и прогрессивных художественных площадок в Москве, рассказывает корреспондент. И вот теперь его обвиняют в незаконном присвоении 68 млн рублей из государственного гранта, полученного его театральной труппой В связи с обысками "Гоголь-центр" и квартиры Серебренникова в мае выдающиеся деятели культуры России выступали в защиту Серебренникова и выражали опасения, что эти рейды свидетельствуют о попытках консерваторов ограничить творческую свободу в ответ на саркастическое изображение абсурдных реалий России, отмечает автор. "Российская полиция арестовала титулованного режиссера театра и кино по обвинению в мошенничестве, и его сторонники уверяют, что это месть за его откровенную критику президента Путина", - сообщает Марк Беннеттс в The Times. "47-летний Кирилл Серебренников обвиняется в сговоре с целью растраты 2,5 млн долларов государственных субсидий с 2010 по 2014 год", - говорится в статье. Сегодня суд вынесет решение, будет ли Серебренников находиться до суда под стражей или под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В июне его обвинили в растрате средств, выделенных на постановку "Сон в летнюю ночь", а на прошлой неделе бывшая бухгалтер театра сказала суду, что Серебренников приказал ей подделать бухгалтерские документы театральной труппы, передает издание. "Серебренников открыто критиковал то, что Россия отобрала Крым у Украины в 2014 году, а также выступал в поддержку преследуемого российского гей-сообщества", - указывает журналист. "В мире искусств многие опасаются, что это уголовное дело - элемент притеснения инакомыслящих", - пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер. Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей из бюджета. Он обвинения отрицает. "Серебренников, известный своими работами на сцене и в кино, - директор "Гоголь-центра", прогрессивного экспериментального театра, часто посещаемого либерально настроенными москвичами. Театр известен современными постановками, часто затрагивающими напрямую темы политики или сексуальной жизни, которые редко рассматриваются на московских подмостках", - говорится в статье. "Источники в московском театральном мире отметили, что выделение государственных средств театрам - процесс, печально известный своей непрозрачностью, но им трудно поверить в виновность этого режиссера", - говорится в статье. Этот год выдался для Серебренникова трудным: в июле, в последнюю минуту, в Большом театре была отменена долгожданная премьера балета о танцовщике Рудольфе Нурееве, напоминает Уокер. Представители мира искусств пришли в ужас от ареста Серебренникова, отмечает журналист. "Писатель Борис Акунин написал в Facebook, что арест не мог быть произведен без одобрения Путина, и заявил, что это предвестье того, что страна перейдет на новую стадию существования с новыми правилами", - пересказывает автор. В мире российской культуры произошло землетрясение, сообщает читателям Le Figaro корреспондент Поль Авриль: режиссер Кирилл Серебренников, ставший иконой сопротивления перед лицом консервативного наступления Кремля, арестован во вторник утром во время съемок фильма в Санкт-Петербурге и отправлен в Москву. Новость о его задержании вызвала сильное смятение в среде российских деятелей культуры. "Это неслыханное решение. Оно отправляет всем сигнал, что в этой стране мы можем быть арестованы в любой момент", - взволнованно сказал в беседе с Le Figaro независимый актер и кинорежиссер Андрей Смирнов, который считает "нелепым" обвинение в мошенничестве, нависшее над Серебренниковым. "Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла", - заявил режиссер Павел Лунгин, лауреат Каннского кинофестиваля за фильм "Такси-блюз". Лунгин усматривает в аресте своего коллеги "бесполезную жестокость" судебной системы. Во Франции, где Серебренников в 2016 году на Каннском кинофестивале получил приз независимой французской прессы за картину "Ученик", возмущение было еще более бурным, отмечает автор. Российский режиссер является "истинным оппозиционером режиму Владимира Путина, он защитник прав гомосексуалистов. Один из его спектаклей был запрещен в Большом театре. Очевидно, что это политический арест", - заявил директор Авиньонского фестиваля Оливье Пи, который убежден в невиновности коллеги. Художественного руководителя "Гоголь-центра", оплота современного театра в Москве, недавно попрекали за то, что он вывешивает над сценой Большого театра фотографию обнаженного Рудольфа Нуреева в спектакле, посвященном жизни этого звездного танцовщика-гомосексуалиста, сбежавшего из Советского Союза в 1961 году. Оскорбленный этим зрелищем министр культуры Владимир Мединский приказал Большому театру отменить спектакль, утверждает автор. Ранее Серебренников поставил в театре "Геликон-опера" знаменитую пьесу Александра Грибоедова "Горе от ума", проводя параллель между царской Россией, фундаменталистской и отсталой, и Россией Владимира Путина, отмечает Авриль. "Своими вызывавшими широкий резонанс постановками 47-летний Серебренников регулярно заставлял театр кипеть и бурлить, вызывая восторг у публики, - пишет в Der Standard журналистка Маргарете Аффенцеллер. - Но политика видит в известном во всем мире режиссере вырвавшийся на свободу мятежный дух". "Многие отказываются верить в то, что Серебренников мог незаконно присвоить себе деньги (около миллиона евро), и интерпретируют подозрения в его адрес как политически мотивированные действия. Среди именитых защитников режиссера -писательница Людмила Улицкая, актер Евгений Миронов и экс-министр финансов Алексей Кудрин", - говорится в статье. "Серебренников, - продолжает журналистка, - задумал и воплотил "Гоголь-центр" как место, независимое от навязанной Кремлем линии в культуре. В своих постановках он подвергает критике "братание" между политикой и православием, практику, к которой прибегают, чтобы заставить граждан замолчать, а также часто затрагивает тему нетрадиционной сексуальной ориентации, что воспринимается государством как "пропаганда гомосексуализма". "Его фильму о Чайковском было отказано в финансировании, поскольку Серебренников не собирался обходить тему гомосексуальности композитора, а в июле по тем же причинам был запрещен к показу балет о Рудольфе Нурееве", - пишет автор. Как сформулировал однажды сам Серебренников, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, его может "остановить только пуля", замечает Аффенцеллер.