Кирилл Серебренников, икона российской культуры, арестован в Санкт-Петербурге

Критически настроенный в отношении путинского режима режиссер, руководитель "Гоголь-центра" подозревается в хищении денежных средств, сообщает читателям Le Figaro корреспондент в Москве Поль Авриль.

В мире российской культуры произошло землетрясение: режиссер Кирилл Серебренников, ставший иконой сопротивления перед лицом консервативного наступления Кремля, арестован во вторник утром во время съемок фильма в Санкт-Петербурге и отправлен в Москву, говорится в статье.

Новость о его задержании вызвала сильное смятение в среде российских деятелей культуры. "Это неслыханное решение. Оно отправляет всем сигнал, что в этой стране мы можем быть арестованы в любой момент", - взволнованно сказал в беседе с Le Figaro независимый актер и кинорежиссер Андрей Смирнов, который считает "нелепым" обвинение в мошенничестве, нависшее над Серебренниковым. Это обвинение стало явственным после того, как бывший бухгалтер компании "Седьмая студия" Нина Масляева летом решила сотрудничать со следствием и обвинила своего бывшего работодателя и режиссера в том, что он "разработал план хищения средств", выделенных государством.

"Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла", - заявил режиссер Павел Лунгин, лауреат Каннского кинофестиваля за фильм "Такси-блюз". Лунгин усматривает в аресте своего коллеги "бесполезную жестокость" судебной системы.

Во Франции, где Серебренников в 2016 году на Каннском кинофестивале получил приз независимой французской прессы имени Франсуа Шале за картину "Ученик", возмущение было еще более бурным, отмечает автор. Российский режиссер является "истинным оппозиционером режиму Владимира Путина, он защитник прав гомосексуалистов. Один из его спектаклей был запрещен в Большом театре. Очевидно, что это политический арест", - заявил директор Авиньонского фестиваля Оливье Пи, который убежден в невиновности коллеги.

Художественного руководителя "Гоголь-центра", оплота современного театра в Москве, недавно попрекали за то, что он вывешивает над сценой Большого театра фотографию обнаженного Рудольфа Нуреева в спектакле, посвященном жизни этого звездного танцовщика-гомосексуалиста, сбежавшего из Советского Союза в 1961 году. Оскорбленный этим зрелищем министр культуры Владимир Мединский приказал Большому театру отменить спектакль, утверждает автор; фактически премьера перенесена на май 2018 года. Немногим ранее Серебренников поставил в театре "Геликон-опера" знаменитую пьесу Александра Грибоедова "Горе от ума" (1821 год), где он провел параллель между царской Россией, обрисовав ее как фундаменталисткую и отсталую, и Россией Владимира Путина. Его пьесы высоко оценены всей Москвой и нередко притягивают зрительское внимание олигархов и миллиардеров, отмечает Авриль.