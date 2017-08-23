Компания Total готова принять участие в новом мегапроекте в России

Французская компания тщательно изучает проект на 10 млрд долларов "Арктик-2", начатый ее российским партнером - компанией "Новатэк", пишет корреспондент Les Echos в России Бенжамен Кенель.

Это был один из рабочих документов, положенных на стол Эммануэлю Макрону при подготовке его встречи с Владимиром Путиным в Версале в мае. Total хочет принять участие в "Арктик-2" - новом проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) на российском Крайнем Севере, который запустила газовая компания "Новатэк", близкая к Кремлю. Два президента публично не обсуждали проект, но с тех пор компания Total стала повсюду говорить о своем желании войти в консорциум. Эти амбиции, ясно выраженные ее генеральным директором Патриком Пуянне в интервью российском прессе, отражают желание Total увеличить свой портфель СПГ и усилить позиции в качестве трейдера, говорится в статье.

Французская нефтяная компания уже является партнером "Новатэк" и владеет 19% акций, участвуя в проекте завода по сжиженному газу на полуострове Ямал, отмечает журналист.

Строительство завода в рамках "Арктик-2" планируется начать в 2019 году, производственный цикл - в 2023-м. Total надеется, что к этому времени период перенасыщения рынка СПГ завершится и ситуация со спросом станет благоприятной. Этот график пока гипотетический, в ожидании решения об инвестициях на конец 2018 - начало 2019 года, отмечает автор.

"Новатэк" уверяет, что завод, согласно проекту "Арктик-2", будет построен с применением российских технологий, а значит, не будет затронут западными санкциями против Москвы в сфере освоения Арктики. Априори он находится вне поля действия мер, принятых этим летом Вашингтоном в отношении газопроводов. Однако это не решает финансовой проблемы. Финансовые санкции значительно усложнили инвестирование на Ямале, создавая препятствия для участия в нем французским банков, несмотря на гарантии Французской внешнеторговой страховой компании Coface, говорится в статье.

Для участия Total в проекте "Арктик-2" компания "Новатэк" поставила условие: Франция должна напрямую участвовать в финансировании. Критический момент, который, несомненно, имел важнейшее значение в рабочем документе Total, переданном в Елисейский дворец, полагает Кенель.