23 августа 2017 г. Редакция | The New York Times Трамп в Афганистане: все то же самое, конца не видно "Если нужны убедительные доводы в пользу углубления вовлеченности армии США в происходящее в Афганистане, где уже 16 лет идет самая длинная в американской истории война, президент Трамп не изложил их в своей речи в понедельник вечером, - утверждает редакция The New York Times. - Вместо исчерпывающей стратегии, которая требуется, его план сводится к нагромождению идей, которые изложены недостаточно подробно, бессвязны и часто противоречат друг другу. Человек, долгие годы критиковавший участие Америки в войне в Афганистане, теперь, по-видимому, выступает за бессрочное обязательство, не предлагая никаких настоящих путей измерения успеха и даже намека на график вывода войск". "Он предположил, что потребуются новые войска, но не сказал, сколько (сейчас там находятся 8400 солдат). Он также не объяснил (не говоря уже о том, что не дал гарантии), как еще несколько тысяч солдат могут преуспеть там, где не преуспели более 100 тыс. солдат, введенных при администрации Обамы", - говорится в статье. "Не были упомянуты Россия, Китай и Иран, а у каждой из этих стран есть интересы в Афганистане, и их необходимо привлечь к обеспечению региональной стабильности, - указывает редакция. - Трамп настаивал, что будет использовать дипломатические, экономические и военные рычаги в Афганистане, однако его слова показались пустым звуком ввиду того, как он разгромил Государственный департамент и оставил не занятыми важные посты, в том числе, что примечательно, должность посла в Афганистане". "Конечно, можно привести доводы в пользу того, чтобы оставить там американские войска в их нынешней численности, с целью не допустить захвата власти "Талибаном"* и сдержать Пакистан, Иран и Россию, стремящиеся к расширению своего влияния. Но что будет дальше? Трампу и его администрации необходимо дать гораздо больше ответов", - резюмируют журналисты. *"Талибан" - запрещенная в РФ организация. Источник: The New York Times