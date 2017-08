23 августа 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times В России задержан театральный режиссер: опасения репрессий растут "Российские власти задержали известного театрального режиссера по подозрению в хищении более 1 млн долларов государственных средств, как заявили следователи во вторник, что снова вызвало опасения репрессий против деятелей культуры в стране", - пишет The New York Times. Режиссер Кирилл Серебренников руководит "Гоголь-центром" - одной из самых выдающихся и прогрессивных художественных площадок в Москве, рассказывает корреспондент Иван Нечепуренко. И вот теперь его обвиняют в незаконном присвоении 68 млн рублей, государственного гранта, присужденного его театральной труппе "Седьмая студия". "Если он будет осужден, ему может грозить до 10 лет лишения свободы", - говорится в статье. Следователи обыскали "Гоголь-центр" и квартиру Серебренникова в мае, но режиссера тогда отпустили после допроса. "В связи с обысками выдающиеся деятели культуры России выступали в защиту Серебренникова - который тогда был свидетелем по делу - и выражали опасения, что эти рейды свидетельствуют о попытках консерваторов ограничить творческую свободу в ответ на саркастическое изображение абсурдных реалий России", - отмечает Нечепуренко. "В июле Большой театр перенес постановку весьма ожидаемого балета в постановке Серебренникова, в котором изображалась жизнь легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева и затрагивались темы гомосексуальности и ВИЧ. В СМИ и культурных кругах это восприняли как недовольство правительства балетом, прославляющим гея, бежавшего из Советского Союза", - говорится в статье. "Серебренников получил специальный приз на Каннском кинофестивале в прошлом году за фильм "Ученик" - о религиозном фанатизме в России", - напоминает также корреспондент. Источник: The New York Times