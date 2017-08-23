Наконец нам стала известна средняя продолжительность полового сношения

Удивительно, но одни национальности делают это быстрее, чем другие, пишет психолог Брендан Зич на портале Slate.fr.

Необязательно быть ученым, чтобы задать себе такой вопрос. Опершись на изголовье кровати после слишком короткого, на ваш взгляд, коитуса, вы наверняка уже задумывались: какова "нормальная" длительность полового акта? Так знайте, что ученые задают себе тот же вопрос, говорится в статье.

Конечно, секс не сводится к введению пениса в вагину и к семяизвержению. Однако бывает сложно определить, каковы его составляющие и надо или не надо засчитывать предварительные ласки, и если да, то какие? Заботясь о простоте и точности, мы сконцентрируемся на периоде от пенетрации до эякуляции, указывает автор.

Наилучшее исследование с целью оценки средней продолжительности периода, ведущего к эякуляции, для всех групп населения, проводилось на 500 парах, где участники являлись выходцами из разных мест планеты. С помощью хронометра им предстояло измерить длительность своих сексуальных отношений за четырехнедельный период, продолжает автор.

Несомненно, вы отметите, что подобные действия способны повлиять на настроение участников и что на самом деле они не вписываются в естественный порядок вещей. Но наука редко достигает совершенства, и этот метод оказался наилучшим из тех, которые нам удалось отыскать, считает психолог.

Каковы же результаты? Главное наблюдение состояло в том, что они сильно варьировали в разных парах. Средний уровень для каждой пары (высчитанный исходя из всех их половых сношений за четырехнедельный период) начинался с 33 секунд - самая короткая продолжительность - и доходил до 44 минут (то есть в 80 раз больше!) - самая долгая, сообщает Зич.

Таким образом, становится ясно, что не существует "нормальной" длительности полового акта. Средняя продолжительность (технически это медиана), определенная исходя из данных каждой пары, достигает 5,4 минуты, говорится в статье.

В ходе эксперимента было также сделано несколько второстепенных выводов. К примеру, использование презервативов, судя по всему, не оказало воздействия на длительность сношения, как и наличие обрезания крайней плоти у мужчин, пишет автор.

Географическое происхождение также не оказало сильного влияния - если не считать турецкие пары, коитусы которых оказались существенно короче (3,7 минуты), чем у пар других исследованных стран (Нидерланды, Испания, Великобритания, США). Зато возраст участников оказался небезразличен: у более возрастных пар половые акты оказались более короткими, в противоположность распространенным представлениям (наверняка распространяемым мужчинами определенного возраста), пишет Зич.

Как исследователь, интересующийся темой эволюции, я проанализировал все эти дебаты о длительности полового акта и задался вопросом: почему это занимает так мало времени? Единственным обоснованием коитуса, видимо, служит подача спермы во влагалище. К чему тогда все эти возвратно-поступательные движения? Не лучше ли вместо того, чтобы сотни раз при каждом половом акте вдвигать и вынимать свой пенис, просто-напросто ввести его один раз, эякулировать, а потом пойти попить лимонад или заняться чем-то другим? - рассуждает психолог.

Прежде чем ответить мне: "Потому что это забавно!", вспомните, что эволюция не придает никакого значения какому бы то ни было развлечению. Она лишь "задумывает" какие-то вещи так, чтобы сделать их приятными, этот критерий был учтен и вдохновил наших предков к передаче их генов последующим поколениям, поясняет автор.

В 2003 году ученые продемонстрировали - с помощью искусственных вагин и пенисов, а также кукурузной патоки, использовавшейся в качестве спермы, - что ободок вокруг головки члена удаляет из влагалища существовавшую там ранее патоку, пишет психолог.

Этот эксперимент показывает, что повторные движения мужчины могут иметь целью удаление спермы, оставленной другими мужчинами, тем самым он удостоверяется в момент семяизвержения, что его сперматозоиды получат наилучшие шансы первыми достичь яйцеклетки. Кстати, подобным явлением можно объяснить, почему мужчина испытывает боль, если продолжает свои движения после эякуляции: в таком случае он рискует вывести свою собственную сперму, предполагает Зич.