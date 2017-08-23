Кирилл Серебренников: вольный дух, который заставили замолчать

Российский режиссер, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Der Standard.

"Своими вызывавшими широкий резонанс постановками 47-летний Серебренников регулярно заставлял театр кипеть и бурлить, вызывая восторг у публики. Но политика видит в известном во всем мире театральном и кинорежиссере вырвавшийся на свободу мятежный дух", - пишет автор публикации Маргарете Аффенцеллер.

"Многие отказываются верить в то, что Серебренников мог незаконно присвоить себе деньги (около миллиона евро), и интерпретируют подозрения в его адрес как политически мотивированные действия. Среди именитых защитников режиссера - такие известные люди, как писательница Людмила Улицкая, актер Евгений Миронов и экс-министр финансов Алексей Кудрин", - говорится в статье.

"Серебренников, - продолжает журналистка, - задумал и воплотил "Гоголь-центр" как место, независимое от навязанной Кремлем линии в культуре. В своих постановках он подвергает критике "братание" между политикой и православием, практику, к которой прибегают, чтобы заставить граждан замолчать, а также часто затрагивает тему нетрадиционной сексуальной ориентации, что воспринимается государством как "пропаганда гомосексуализма".

"Его фильму о Чайковском было отказано в финансировании, поскольку Серебренников не собирался обходить тему гомосексуальности композитора, а в июле по тем же причинам был запрещен к показу балет о Рудольфе Нурееве", - пишет автор статьи.

Как сформулировал однажды сам Серебренников, не скрывающий свою нетрадиционную ориентацию, в интервью одному немецкому изданию, его может "остановить только пуля". "Неудивительно, что режиссер выходит на демонстрации с теми, кто выступает против путинской автократии", - пишет Аффенцеллер.