23 августа 2017 г. Бел Трю и Том Кингтон | The Times Европе угрожают террористы, прикидывающиеся мигрантами "Европа будет подвергаться все большему риску со стороны террористов, прикидывающихся мигрантами, если западные столицы не помогут Ливии сдержать количество людей, пересекающих Средиземное море", - заявил ливийский премьер-министр Фаиз Сарадж британской газете The Times. Как передают корреспонденты Бел Трю и Том Кингтон, Сарадж, глава поддерживаемого ООН правительства национального единства Ливии в Триполи, предупредил, что среди десятков тысяч людей, которые смогли проникнуть в Ливию без проверки через ее южные границы, есть потенциальные террористы. "Когда мигранты доберутся до Европы, они будут двигаться свободно, - отметил Сарадж. - Если, не дай бог, среди мигрантов есть террористические элементы, результат любого инцидента затронет весь ЕС". Эти комментарии, последовавшие после терактов в Испании на прошлой неделе, которые полиция связала с радикальными группами в Северной Африке, звучат на фоне сигнала о помощи, который Ливия и Италия посылают остальной Европе в связи с миграционным кризисом, говорится в статье. В этом году 98 тыс. мигрантов приплыли по морю из Ливии в Италию - чуть меньше, чем прошлогоднее рекордное число прибывших. "В Италии "Движение 5 звезд", выступающее против истеблишмента, заняло все более враждебную по отношению к миграции позицию, что помогло ему вплотную приблизиться в опросах к правящей Демократической партии в преддверии выборов в будущем году", - говорится в статье. Журналисты также информируют, что 200 тыс. мест в итальянских центрах для приема мигрантов заполнены. Анджелино Альфано, глава МИД Италии, дал ясно понять, что Италия чувствует себя брошенной ЕС, говорится в статье. Когда его спросили, отвернулась ли Европа от Италии, он сказал: "Определенно да". Сарадж заявил изданию, что ставки высоки и в Ливии: "ЕС должен сделать больше, чтобы помочь нам бороться с контрабандой [людей]. Нельзя возлагать всю ношу только на Ливию и Италию, поскольку это имеет значение для всей Европы". Источник: The Times