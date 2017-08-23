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23 августа 2017 г.
23 августа 2017 г.

Марк Беннеттс | The Times

Российского театрального режиссера Кирилла Серебренникова арестовали по обвинению в растрате

"Российская полиция арестовала титулованного режиссера театра и кино по обвинению в мошенничестве, и его сторонники уверяют, что это месть за его откровенную критику президента Путина", - сообщает Марк Беннеттс в The Times.

"47-летний Кирилл Серебренников обвиняется в сговоре с целью растраты 2,5 млн долларов государственных субсидий с 2010 по 2014 год. Несколько человек из его театральной труппы "Седьмая студия", финансируемой Министерством культуры, находятся под арестом с июня по обвинению в мошенничестве. По словам следователей, сегодня суд вынесет решение, будет ли Серебренников находиться под стражей или помещен под домашний арест до суда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, если его признают виновным", - говорится в статье.

Беннеттс рассказывает, что в мае Серебренникова, получившего приз на Каннском кинофестивале за фильм "Ученик" "о религиозном экстремизме в России", полиция допрашивала шесть часов, в июне его обвинили в растрате средств, выделенных на постановку "Сон в летнюю ночь", а на прошлой неделе бывшая бухгалтер театра сказала суду, что Серебренников приказал ей подделать бухгалтерские документы театральной труппы.

"Серебренников открыто критиковал то, что Россия отобрала Крым у Украины в 2014 году, а также выступал в поддержку преследуемого российского гей-сообщества", - указывает журналист.

Источник: The Times


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