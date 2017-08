23 августа 2017 г. Кейси Мишель | The Washington Post В поисках вдохновения американские неонацисты смотрят не на Германию, а на Россию Хотя американские белые националисты ходят со свастиками, вскидывают руки в нацистском приветствии и говорят "Хайль Трамп", они "смотрят не на нацистскую Германию - они смотрят на Россию", утверждает на страницах The Washington Post американский журналист Кейси Мишель. "Много не требуется, чтобы вызвать у белых националистов любовь к современной Москве - к режиму, модель которого они хотят увидеть в США", - пишет автор. Он пересказывает слова нескольких американских ультраправых: "Для Дэвида Дьюка, который видел, как его книги продавались в российской Госдуме, Москва остается "ключом к выживанию белых", для Ричарда Спенсера Кремль олицетворяет "самую могущественную в мире белую державу", для Мэттью Хеймбаха Владимир Путин превратился в "лидера свободного мира". "Игнорируйте многоконфессиональный, многонациональный характер российского государства. Игнорируйте те факты, что Москва содержит крупнейшую мечеть в Европе (так в оригинале. - Прим. ред.) или что в путинской России находится один из самых многочисленных за пределами США контингентов иммигрантов. Эти деятели альтернативных правых доказали с лихвой свою способность не считаться с элементарными реалиями. Для сторонников превосходства белой расы, которые устроили кровопролитие в Шарлотсвилле, Россия остается последней, наилучшей надеждой на возникновение того мира, в который им хотелось бы превратить Вашингтон", - говорится в статье. "А Россия доказала, что даже слишком охотно готова угождать этим группировкам", - считает автор. "Например, в 2015 году Петербург принял одно из самых громогласных сборищ ультраправых идеологов, каких Европа не видела много лет, - пишет Мишель. - А государственные рупоры Москвы с энтузиазмом продвигали взгляды американских неонацистов и белых националистов". Автор добавляет, что Россия также "обхаживает" и американских ультралевых. "Ничто из этого, конечно, не должно означать, что недавнее побоище в Шарлотсвилле можно напрямую приписать Москве или что Джеймс Алекс Филдс-мл., предполагаемый доморощенный террорист, стоявший за этой атакой, действовал в качестве некого элемента более широких российских "активных мер". Нам пока неизвестны доказательства в пользу того, что Филдс придерживался пропутинских, прокремлевских взглядов", - говорится в статье. "Но невозможно отделить присутствие Филдса в Вирджинии от лиц, фигур и фашистов, руководивших митингом "Объединим правых", в том числе Спенсера, Хеймбаха и Дьюка", - продолжает автор. По его мнению, "кремлевская кампания вмешательства в недавние президентские выборы" держалась на попытках "рассорить Америку с ней самой. Обхаживать, поощрять и подстрекать группировки, которые спровоцируют внутренние раздоры и помешают США продвигать либеральный международный порядок". Источник: The Washington Post