23 августа 2017 г. Кэрол Морелло, Питер Хориски | The Washington Post США ввели санкции против китайских и российских компаний и физических лиц за ведение бизнеса с Северной Кореей "Во вторник Минфин США ввел санкции против китайских и российских физических лиц и компаний, которые, по его утверждениям, вели бизнес с Северной Кореей таким образом, что это позволяло стране развивать ракетно-ядерную программу", - сообщает The Washington Post, добавляя, что это шаг "в русле масштабных усилий администрации Трампа по еще большей изоляции режима". "Меры, направленные против десяти компаний и шести физических лиц, должны оборвать экономические связи, позволявшие Пхеньяну продолжать финансировать свою ядерную и ракетную программу, несмотря на запрещающие это строгие санкции ООН. Это был пятый и крупнейший пакет американских санкций в этом году, связанных с Северной Кореей", - говорится в статье. "Санкции станут серьезным сигналом Пекину и Москве, чтобы они прекратили способствовать обходу санкций Северной Кореей", - заявил Энтони Руджеро, сотрудник исследовательского центра Foundation for Defense of Democracies (Вашингтон). Однако, демонстрируя гнев Кремля из-за введения санкций против четырех россиян и одной российской компании, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что США снова "наступили на те же грабли". Он назвал новые санкции очередным примером того, как США портят отношения с Россией. "За последние годы Вашингтон, по идее, должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, - заявил Рябков. - Решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин". Рябков пообещал, что Россия "приступит к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер". "Несмотря на дипломатические усилия, Китай в особенности создавал проблемы при реализации существующих санкций. Пекин в значительной степени соблюдал ограничения, по крайней мере в течение какого-то времени, и поддерживал все более масштабные пакеты санкций ООН. Но многие китайские компании продолжали вести бизнес с северокорейским режимом, снабжая его технологиями и оборудованием для строительства ракет", - говорится в статье. "Санкции, о которых во вторник заявило Управление по контролю за иностранными активами, были в основном направлены против китайских компаний, которые вели дела с Северной Кореей, покупая и продавая уголь, нефть и минеральные ресурсы, или предоставляли банковские услуги, которые позволяли осуществлять денежные переводы", - отмечает издание. "Китайская компания Dandong Rich Earth Trading была подвергнута санкциям за покупку ванадиевой руды у компании, связанной с министерством атомной энергетики Северной Кореи. Российская фирма "Гефест-М", которая осуществляет продажу широкого спектра потребительских товаров, а также строительного и промышленного оборудования, предположительно закупала металлы для северокорейской горнодобывающей компании через свой московский офис", - пишет газета. Издание сообщает об исках, поданных Минюстом США против ряда компаний за нарушение существующих санкций. Один из исков требует возмещения 7 млн долларов, связанных с сингапурской компанией Velmur Management, которая предположительно получала деньги от подставных компаний для северокорейских банков. Velmur обвиняют в отправке денег российской нефтяной компании, которая, как утверждается, поставляла в Северную Корею топливную нефть, говорится в статье. "США также подвергают санкциям доходы Северной Кореи от экспорта рабочей силы. В рамках новых мер компания Mansudae Overseas Projects обвиняется в том, что она способствовала отправке северокорейских рабочих за границу, обычно в государства с авторитарными режимами, для возведения статуй, увековечивающих диктаторов", - пишет издание. Источник: The Washington Post