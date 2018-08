23 августа 2018 г. Джулиан Борджер, Эндрю Рот | The Guardian США и Россия на переговорах, как ожидается, возобновят диалог по ядерному оружию Ожидается, что США и Россия согласятся возобновить диалог по ядерному оружию и другим стратегическим вопросам на встрече в Женеве, сообщают журналисты The Guardian Джулиан Борджер и Эндрю Рот. Встреча между советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном и его российским коллегой Николаем Патрушевым является продолжением саммита в Хельсинки между Трампом и Путиным. "Высокопоставленным американским чиновникам мало что известно о том, что обсуждали оба лидера на переговорах один на один, длившихся два часа. Но за последовавшие за саммитом недели стало ясно, что обе стороны считают целесообразным возобновление диалога по стратегической стабильности, затормозившегося в прошлом году", - отмечают авторы статьи. "Менее ясно, может ли такой диалог привести к договоренностям по основным существенным вопросам, вызывающим у двух стран разногласия, в том числе по контролю над вооружениями, Сирии, Украине и санкциям", - добавляют Борджер и Рот. Спустя неделю после саммита в Хельсинки российские официальные лица сообщили группе приехавших в Россию американских ученых, аналитиков и сторонников контроля над вооружениями, что их приоритет - возобновление переговоров по стратегическим вопросам. Входивший в группу Дейрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, рассказал: "Через Путина в Хельсинки русские, по сути, сказали: мы хотим возобновить переговоры о стратегической стабильности". По его словам, среди вопросов, которые русские хотят обсудить, - возможность продления договора СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году. "Российские официальные лица обвиняют США в неспособности уточнить свою позицию по возобновлению соглашения", - говорится в статье. "Время заканчивается", - заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. "Почему не воспользоваться этой возможностью?" - сказал он. Рябков отметил, что Трамп и Путин подняли вопрос о договоре в Хельсинки, но США к нему не вернулись. "Мы не можем на данный момент окончательно и наверняка сказать, почему, но, к сожалению, ответа нет", - сообщил он. "Один из советников российского правительства по иностранным делам сообщил The Guardian, что договоры по вооружениям станут "номером один среди приоритетов" Патрушева, и это одна из немногих сфер, где Кремль надеется на прогресс в нынешних условиях санкций и озлобленности на Россию в США", - пишут Борджер и Рот. Стивен Пайфер, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии при Джордже Буше-младшем, рассказал, что американские военные поддерживают продление договора - отчасти потому, что его пункты о верификации предоставляют много информации о российском арсенале. "Вот сделка, которую можно заключить и которая, как считают многие и я в том числе, была бы в национальных интересах США. Вопрос в том, сделает ли это президент", - сказал он. Россия хотела бы также теснее сотрудничать по Сирии. Бывший заместитель помощника министра обороны при Обаме Майкл Карпентер отметил: "Со времен моей работы в Пентагоне русские отчаянно хотят, чтобы между военными велись переговоры по ситуации в Сирии. Они систематически преподносили в ложном свете наш очень ограниченный канал для пресечения конфликтных ситуаций и подавали его как нечто большее". "Они, очевидно, хотят более масштабной конфигурации переговоров о сотрудничестве в Сирии, вступать в которые для США было бы совершенно безрассудно, поскольку мы, по сути, стали бы партнерами российских партнеров в Сирии, а именно Ирана и "Хизбаллы". Мы не хотим иметь с ними ничего общего и должны оставаться в стороне", - сказал он. Источник: The Guardian