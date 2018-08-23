Бумажная батарея производит электричество из бактерий

Бумага и бактерии - составляющие новой батареи, разработанной учеными из Университета штата Нью-Йорк. Исследователи хотят продвинуть использование простых сенсоров в медицине и в защите окружающей среды, сообщает журналист Handelsblatt Томас Трёш.

Такие биосенсоры на основе бумаги работают по принципу индикаторной полоски: при контакте с определенными веществами меняется цвет сенсора - этот метод, хотя и не требует больших затрат, является сравнительно неточным. Новые бумажные батареи должны значительно повысить точность сенсоров, передает издание.

Сначала ученые нанесли на бумажную полоску тонкий слой металла и других веществ, которые играют роль электродов и проводника. Затем на бумагу нанесли высушенные и замороженные экзоэлектрогены - бактерии, которые активируются при контакте с водой и высвобождают электроны, которые потом связываются с нанесенными на бумажную батарею электродами. Энергии, которую ученым удалось произвести таким образом, уже хватило для работы одного светодиода и калькулятора, говорится в статье.

По словам исследователя Сеохеуна Чоя, для практического применения батареи ее мощность необходимо увеличить в 1000 раз, что может быть достигнуто путем объединения нескольких бумажных батарей в один блок. Тогда эта технология, вероятно, станет интересной и для коммерческого использования, считает ученый.