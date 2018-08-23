Очевидно, Россия не продавала долговые облигации США - а только переместила их в другие страны

Это был сильный сигнал в адрес американского президента Дональда Трампа: в качестве реакции на новые санкции США Кремль недавно объявил о распродаже американских долговых облигаций. На первый взгляд, конфликт продолжает обостряться. Однако Москва, очевидно, играет краплеными картами, считает журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

По данным Центробанка РФ, на конец мая объем вложений России в госдолг США сильно сократился с 96 до 14,9 млрд долларов. Однако ЦБ РФ, судя по всему, вовсе не продавал облигации, а только переместил их в другие страны, сообщает журналист.

По информации финансового ведомства США, облигаций было продано на 35 млрд долларов. Таким образом, судя по российским СМИ, 46 млрд долларов считаются "исчезнувшими".

Горячий след уже найден, продолжает Брюггманн: по информации американских источников, в то время когда ЦБ РФ продавал американские облигации, владения госдолгом США выросли на 20 млрд долларов на Каймановых островах, карибском налоговом оазисе, и в Бельгии на 25 млрд долларов.

Таким образом, Россия не продавала американские облигации на 81 млрд долларов, а перенесла большую их часть в офшорные зоны, сообщают экономисты Бенн Стейл и Бенджамин Делла Рокка в блоге американского аналитического центра Council of Foreign Relations.

По мнению российских специалистов финансового рынка, перемещение американских гособлигаций в офшоры и сокрытие их реального владельца призваны одновременно убить двух зайцев: защитить российское имущество от все более жестких санкций США, не ослабляя при этом Дональда Трампа, передает Брюггманн.

Новые санкции США, вступившие в силу в среду, наносят ощутимый удар по России: они запрещают экспорт товаров, которые Россия могла бы использовать для разработки высокотехнологичных продуктов.

В качестве дальнейших санкций Вашингтон может запретить американским банкам выдавать России кредиты или покупать российские облигации. До настоящего времени иностранные инвесторы владели 28% российских гособлигаций - таким низким этот показатель был в последний раз в марте 2017 года, сообщает издание.