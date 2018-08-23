Сотни российских "Свидетелей Иеговы"* подают прошения о политическом убежище в Финляндии

"Сотни "Свидетелей Иеговы"*, бегущих из России, подали прошения о политическом убежище в Финляндии, по сообщению ее иммиграционных ведомств", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

Автор поясняет, что это происходит после того, как в прошлом году российские власти запретили деятельность "Свидетелей Иеговы"*, признав организацию экстремистской.

"За 17 месяцев с момента введения запрета десятки российских "Свидетелей Иеговы"* были арестованы. Большинство представителей этой конфессии в России (как считается, их 175 тыс.) больше не афишируют свою веру. Как представляется, многие ищут возможность начать новую жизнь в другом месте", - пишет издание.

Автор приводит статистику Иммиграционной службы Финляндии: количество прошений об убежище, поступивших от российских "Свидетелей Иеговы"*, выросло с 5 в 2016 году до более чем 100 в 2017-м и 2018-м.

"Сотрудники Иммиграционной службы Финляндии сообщили нашей газете, что заявки подавляющего большинства "Свидетелей Иеговы"* только предстоит рассмотреть. Была только "горстка" одобренных прошений и "горстка" отказов, говорят чиновники; почти все, кто получил отказ, подали апелляции", - говорится в статье.

"Каждый случай рассматривается индивидуально, - сообщили газете. - Преследование этих групп не было систематическим в разных районах России, и подход министерства учитывает это".

"Географический масштаб кампании против нас расширяется каждый месяц, - сказал в интервью газете Ярослав Сивульский, член European Association of Jehovah's Christian Witnesses. - Только сегодня на Камчатке, на Дальнем Востоке, были три ареста, в том числе 71-летней дамы. Нам поступают сообщения, что члены организации обнаруживают в своих жилищах всевозможные жучки и записывающие устройства".

*"Свидетели Иеговы" - запрещенная в РФ организация.