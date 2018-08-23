Вы толстеете и слабеете из-за бессонницы, выяснили ученые

Из-за бессонной ночи вы можете стать слабее и подвергнуться более высокому риску ожирения. Таковы результаты исследования, призванного объяснить, как наше тело реагирует на работу со сменным графиком, джетлаги и усталость, пишет журналист Independent Алекс Мэттьюз-Кинг.

Команда шведских исследователей продемонстрировала, как одна бессонная ночь включает в жировой ткани гены, увеличивающие способность организма накапливать жир. Они связаны и с возникновением диабета второго типа.

"Ученые также зафиксировали противоположный эффект в мышечной ткани, когда сложные белки, из которых состоят мышцы, стали распадаться на более простые формы. Исследователи полагают, что это, возможно, адаптация, помогающая организму сохранить жировые запасы, которые он накапливает", - сообщает Мэттьюз-Кинг.

Ведущий автор исследования Джонатан Седернас из Уппсальского университета рассказал: "В наше время сменная работа и недосып очень распространены, вот почему важно это исследовать. Мы полагаем, что результаты нашего нового исследования свидетельствуют о том, что хронический недосып и работа в сменах могут повысить риск ожирения и диабета второго типа и в то же время уменьшить вашу мышечную массу".

"Мы также обнаружили свидетельства того, что это может быть связано с изменениями биологических часов. Как известно, они регулируют 24-часовые ритмы того, как эти важнейшие ткани используют метаболическое топливо и реагируют на раздражители", - сказал он.

Ученые брали у 15 здоровых добровольцев образцы крови, мышечной и жировой ткани после ночи нормального сна и после ночи, во время которой им не давали спать, чтобы сымитировать ночную смену. Время приема пищи, физических упражнений и освещение не менялось.

Исследователи изучили метилирование ДНК в тканях - процесс включения сегментов генетического кода, программирующих определенные клеточные задачи.

"Анализ показал, что после нарушенного сна метилирование усиливалось в тех сегментах ДНК клеток жировой ткани, которые, по имеющимся данным, связаны с накапливанием жира. В мышечной ткани наблюдалось снижение активности в генах, связанных с поддержанием больших, энергоемких мышц, что приводило к разрушению структуры. Это процесс, известный как катаболизм", - говорится в статье.