Голодовка, старый и спорный, но уважаемый вид протеста

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов отказывается от принятия пищи уже более 100 дней. Его самоотречение вызывает в памяти несколько знаковых примеров голодных забастовок, оставивших след в истории данного вида протеста, тесно связанного с тюремной средой, при всем различии их исходных причин и результатов, пишет журналистка французской Le Figaro Бландин Ле Кен.

"Решение Сенцова носит политический характер, это не самоубийственный поступок", заявляют подписанты коллективного письма в его поддержку, опубликованного во вторник изданием Le Monde. Такое утверждение резюмирует цели и вопросы, поднимаемые данным видом протеста, побуждающим человека подвергать опасности свой организм, говорится в статье.

Олег Сенцов требует освобождения "всех украинских политзаключенных", содержащихся в тюрьмах в России - такой лозунг может показаться недостижимым, отмечает журналистка. "Зачастую этим попрекают бастующих голодную забастовку", - анализирует Джоанна Симеан-Жерманос, преподаватель политических наук Высшей нормальной школы (ENS) в Париже и автор труда на эту тему. Между тем соотношение сил, создаваемое голодовкой, порой позволяет перейти к переговорам. Однако Владимир Путин, являющийся конечной целью кинорежиссера, не подал никакого знака в нужном направлении. "Мы наблюдаем за международной мобилизацией вокруг важной схватки с первым лицом, - все же признает исследовательница. - Ясно, что каким бы ни был ее исход, единичная забастовка положит начало, внеся значительный вклад в предъявление обвинений по поводу методов российского режима и самого Владимира Путина".

Ставя под угрозу собственную жизнь, Олег Сенцов примыкает к долгому списку голодовок, вошедших в историю, со всем разнообразием их исходов, говорится в статье.

Суфражистки Великобритании, заключенные в тюрьму в период с 1909 по 1913 год, решили прекратить прием пищи в знак протеста против своего содержания под стражей. Многие активистки, боровшиеся за предоставление женщинам избирательных прав, предпочли последовать примеру Марион Валлас Данлоп, заключенной в тюрьму за то, что она расклеила фрагмент Билля о правах на стенах британского парламента, напоминает автор.

После многочисленных отказов от пищи власти решили осуществить принудительное кормление, что вызвало острые дебаты. Подобное явление побудило британское правительство в 1913 году принять так называемый Закон кошки и мышки (Mouse and cat Act): после нескольких дней голодовки активисток отпускали, а несколько дней спустя сажали снова, описывает Ле Кен.

"Голодовка тесно связана с тюремной средой, - отмечает Джоанна Симеан-Жерманос. "Не есть предлагаемую вам пищу - это одно из доступных действий. Такой протест представляет собой один из немногих инструментов, к которым могут прибегнуть узники".

Махатма Ганди был сторонником голодовки. В 1932 году приверженец "пассивного сопротивления" попал в тюрьму и стал отказываться от пищи. Он выступал против принятия составленного британскими колониальными властями избирательного закона, который разделял касту неприкасаемых и остальных индусов, говорится в статье.

Джоанна Симеан-Жерманос усматривает в этом одну из иллюстраций связи данного вида протеста с религией. "Здесь присутствует определенное величие, связанное с постом, практикуемым во многих религиях", - подчеркивает она.

Когда речь заходит о голодовках, неизменно вспоминается пример "ирландской голодовки". В 1981 году в тюрьме Мейз в Северной Ирландии заключенные из Ирландской республиканской армии (IRA) потребовали улучшения условий содержания и, в частности, права на визиты и письма. В их числе фигурировал Бобби Сэндс, один из самых спорных депутатов эры Маргарет Тэтчер, указывает журналистка. После 66-дневной голодовки Бобби Сэндс умер 5 мая. Девять других участников голодовки скончались в течение нескольких следующих недель.

По мнению Джоанны Симеан-Жерманос, ошибочно усматривать в голодовке инструмент "отчаявшихся людей", готовых умереть с самого начала. "Голодовка растянута во времени, а значит, она предоставляет возможность для обсуждения и переговоров. Этим она отличается от самоубийства", - комментирует эксперт.

Имя американского правозащитника мексиканского происхождения Сесара Чавеса не столь известно, как имя Бобби Сэндса, но его влияние на американском континенте очень сильно, указывает автор статьи. В 1988 году этот сельскохозяйственный рабочий на 36 дней отказался от принятия пищи в знак протеста против применения вредных пестицидов и их воздействия на здоровье крестьян.

В американской спецтюрьме Гуантанамо неоднократно проводились голодовки. В 2013 году протест достиг особого размаха, 84 узника из 166 заключенных отказывались от пищи. Они протестовали против неопределенности сроков своего заключения и нарушения обещания закрыть тюрьму. На подмогу пришлось прислать на место врачей. Решение о принудительном кормлении узников с помощью болезненных процедур вызвало полемику, повествует Ле Кен.

Джоанна Симеан-Жерманос подчеркивает, что такие ситуации могут вызвать "дебаты в медицинских организациях". С этой точки зрения эксперт "различает два различных метода: такое принудительное кормление, какое было произведено в Гуантанамо, путем физического насилия, и внутривенное вливание минеральных солей".

Одну из самых массовых голодных забастовок устроили палестинские узники. В 2017 году более 800 палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, устроили голодовку после призыва лидера палестинского движения "Фатх" Марвана Баргути. Они требовали более частых визитов родных, доступа к тюремным телефонам, а также выступали против судебной системы, применяемой Израилем на оккупированных палестинских территориях. Через месяц было найдено решение под эгидой Красного Креста, а сама мобилизация привлекла внимание международного общественного мнения, говорится в статье.

"Голодовка помогает добиться симпатии, которая до нее была бы невозможна", - анализирует Джоанна Симеан-Жерманос. Помимо безусловной поддержки, "это привлекает взоры общественности, склонной задуматься: "Я не поддерживаю терроризм, но нельзя оставить их умирать". Кроме того, отказ от принятия пищи может восприниматься как "способ определения значимости дела: испытание, которому подвергает себя человек, способно побудить общественность принять такое дело всерьез, поскольку это свидетельствует о подлинности отстаиваемой позиции".