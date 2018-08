23 августа 2018 г. Сомини Сенгупта | The New York Times Загрязнение воздуха сокращает вашу жизнь - вот насколько "Загрязнение воздуха сокращает на несколько месяцев - и в некоторых случаях более чем на год - продолжительность вашей жизни, в зависимости от того, где вы живете, согласно исследованию, опубликованному в среду", - сообщает The New York Times. "Во всем мире загрязнение воздуха вне помещения сокращает среднестатистическую продолжительность жизни при рождении на один год. Этот эффект гораздо более заметен в некоторых странах: он сокращает среднестатистическую продолжительность жизни египтян на 1,9 года, индийцев - на 1,5 года. В России - примерно на девять месяцев", - говорится в статье. В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science and Technology Letters, были приняты во внимание измерения внешнего загрязнения воздуха. В нем были учтены данные предыдущих исследований, при которых использовались спутниковые и наземные приборы для измерения загрязнения с целью расчета уровня взвешенных твердых частиц, отмечает издание. "Такого рода загрязнители могут поступать из разного рода источников, включая угольные электростанции, выхлопные трубы грузовиков, лесные пожары и пыльные бури. Затем исследователи рассчитали воздействие этого загрязнения на продолжительность жизни человека, рожденного сегодня", - говорится в статье. Джошуа Эпти, преподаватель технических дисциплин Техасского университета в Остине и главный автор исследования, назвал такого рода частицы "единственным самым важным загрязнителем окружающей среды, вызывающим ухудшение здоровья и смерть". Источник: The New York Times