23 августа 2018 г. Адам Сатариано | The New York Times Европа испытывает беспокойство, пока Facebook борется с манипуляциями в мировом масштабе "Эта картинка ничем не отличалась от множества других записей в Facebook, где критиковалось решение Великобритании выйти из ЕС, - не существующая в реальности памятная марка с изображением человека, который готовится выстрелить самому себе в ногу", - пишет The New York Times. Журналист Адам Сатариано отмечает: "Но во вторник Facebook сообщил, что эта непримечательная запись была весьма примечательной. Ее источником была организация, поддерживаемая Ираном и направляющая свою деятельность на Великобританию; компания назвала это первым известным случаем зарубежной кампании влияния, направленной на людей вне США". Издание поясняет: "Последние два года Facebook потратил на попытки заблокировать зарубежную пропаганду в США. Но обнародованные им сведения о сотнях подложных аккаунтов и страниц, в том числе той, которая была связана с группой, поддерживаемой Ираном, обнажили, что манипуляции выборами из-за рубежа через Facebook распространяются по всей планете. Тактики, которые перед президентскими выборами 2016 года [в США] применялись группами, связанными с Россией, сейчас применяются в Великобритании, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке". По оценкам газеты, особенно забеспокоилась Европа, сразу же активизировались призывы принять новые законы для ограничения деятельности в социальных медиа, в том числе об удалении контента террористов и ограничении таргетирования избирателей политическими материалами в интернете. "Россия давно считает ЕС противником, и влияние на парламентские кампании - один из способов снизить значимость ЕС, сказал британский евродепутат Клод Мораэс, недавно организовавший серию заседаний, на которых давали показания топ-менеджеры Facebook", - говорится в статье. "Я не сомневаюсь, что Facebook будет одним из ключевых компонентов" попыток России ослабить ЕС, добавил Мораэс. Итак, во вторник Facebook заявил, что удалил фальшивые аккаунты, страницы и группы - всего 652 штуки. "В записях с этих аккаунтов подогревались политические темы, вызывающие эмоциональную реакцию, в том числе иммиграция, израильско-палестинский конфликт и голосование за выход Великобритании из ЕС". "А Facebook, впервые указав на Иран, признал, что теперь и другие страны помимо России (которая, по утверждению компании, тоже стояла за некоторыми из недавно выявленных аккаунтов) пытаются манипулировать его платформой, чтобы обострять политические раздоры за рубежом", - отмечает издание. "По-настоящему тревожит то, что новые доказательства указывают, что другие режимы учатся на достижениях России, - сказал Филип Говард, директор Oxford Internet Institute (Оксфордский университет). - Иранское правительство увидело, какое влияние оказала Россия своей коммуникационной кампанией, и теперь тоже вкладывает в это ресурсы". Источник: The New York Times