В российских тюрьмах власть имущие уничтожают своих граждан

Когда в 2008 году в силу вступил закон об общественном контроле над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, среди российских правозащитников воцарилась надежда. Но вскоре за ней последовало разочарование, пишет Барбара Кернек в своей статье на сайте немецкого издания Tageszeitung.

"Членам наблюдательных комиссий препятствовали как могли, - говорит Светлана Ганнушкина, руководительница сети "Миграция и право". - Им мешали контактировать с осужденными, не давали фотографировать следы пыток".

Тем не менее, отмечает Кернек, активистам удавалось публиковать доказательства жестокого обращения с заключенными. Журналистка приводит слова одного из особенно активных участников наблюдательной комиссии, пожелавшего остаться анонимным: "В тюрьмах ФСИН можно убивать кого хочешь, потому что прокуратура это прикрывает. Там власть имущие России уничтожают своих граждан. Разница между исправительными колониями в сегодняшней России и концлагерями в фашистской Германии для меня несущественна. Мне известно около 40 случаев смерти людей от пыток в полицейских участках, колониях и следственных изоляторах; еще около сотни людей остались потом с инвалидностью тяжелой степени".

В последнее время активных правозащитников в наблюдательные комиссии почти не допускают, сообщает журналистка. С 2016 года на бывших членов ОНК осуществляются физические атаки, против них ведутся сфабрикованные судебные дела. Активистам угрожают те же условия заключения, против которых они боролись, констатирует Кернек.