23 августа 2018 г. Майкл Эванс | The Times Истребители британских ВВС в Румынии поднялись на перехват российских самолетов, приблизившихся к воздушному пространству НАТО Два истребителя "Тайфун" британских ВВС, несущие дежурство в Румынии, в среду поднялись на перехват российских военных самолетов, передает корреспондент The Times Майкл Эванс. "Четыре "Тайфуна" в течение пяти месяцев участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Черным морем. Сегодняшнее столкновение с двумя истребителями Су-30 стало вторым за неделю случаем, когда пилотам королевских ВВС пришлось перехватывать самолеты, летящие слишком близко к румынскому воздушному пространству. На прошлой неделе это были шесть Су-24", - сообщает журналист. "Большую часть ночи наблюдалась значительная активность российской авиации", - заявили в британских ВВС. Перехват вынудил Су-30, направлявшиеся в сторону Крымского полуострова, покинуть этот район. "Два "Тайфуна", поднявшиеся вчера на перехват, следили за российскими самолетами, пока те летели через румынский "район полетной информации", - говорится в статье. "Мы не достигли зоны визуального контакта, чтобы увидеть их", - сообщил один из пилотов. Источник: The Times