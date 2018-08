23 августа 2018 г. Ричард Ллойд Парри | The Times Удобная штука: поддон в туалете не даст вам забыть мобильник "Один из мелких кошмаров жизни в XXI веке: человек заскакивает в общественный туалет и столь же спешно убегает, второпях забыв там свой мобильник", - отмечает журналист The Times Ричард Ллойд Парри. Издание описывает приспособление, которое придумали японские власти: "Оно называется "поддон для аксессуаров" и представляет собой полку, прикрепленную к рычагу задвижки на двери туалета; на полку удобно класть мобильный телефон, бумажник или сумочку весом до одного килограмма. Поскольку для того, чтобы открыть дверь, полку необходимо откинуть вверх, забыть вещи попросту невозможно". Поддон изобретен компанией East Nippon Expressway Company - оператором японских автомагистралей и придорожных станций обслуживания автомобилистов. Компания подсчитала, что ее сотрудники тратят 30 часов в месяц на содействие с поиском потерянных вещей или их хозяев. После установки поддонов в 61 кабинке туалетов на Хоккайдо, это время сократилось до 12 часов в месяц. Источник: The Times