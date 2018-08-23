Deutsche Bank грозит российским властям прекращением отношений

Deutsche Bank часто подвергается критике в связи с нестрогой политикой в отношении информации о клиентах. Теперь финансовый институт решил ужесточить требования и действует жестко - на сей раз в отношении России, сообщает Die Welt.

"Лондонское отделение банка пригрозило в июне разорвать деловые отношения с российским правительством в том случае, если не будут предоставлены документы, необходимые для актуализации сведений в рамках практики Know-Your-Customer (KYC, "знай своего клиента")", - говорится в статье. Об этом стало известно из письма, направленного лондонским филиалом в правительство РФ.

Если через 30 дней после отправки письма документов предоставлено не будет, финансовый институт пообещал прекратить деловые отношения с российским правительством, пишет издание.

Процедура KYC, принятая в Deutsche Bank, давно вызывает критику со стороны международных надзорных органов. "В прошлом году британские и американские ведомства наложили штраф на банк в связи с недочетами в процедуре комплаенса. Указывалось на то, что банк использует методы, которые, согласно Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка, могут облегчать отмывание денег и, возможно, помогли состоятельным русским вывести из страны порядка 10 млрд долларов США", - передает издание.