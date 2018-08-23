Русские показывают пальцем на Германию

По оценкам многих россиян, западные санкции вредят их стране. Наряду с США во вмешательстве обвиняют прежде всего Германию. Рейтинг Путина за последние годы значительно вырос, сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса, проведенного американским институтом исследования общественного мнения Pew Research Center.

Владимир Путин превращает мир "в опасное место", заявил новый глава британского МИДа Джереми Хант в Вашингтоне и потребовал от ЕС увеличить давление на Россию, в том числе посредством санкций.

"Все это беспокоит население России. Согласно авторитетному опросу, проведенному Pew Research Center, 47% россиян ощущают значительные последствия антироссийских санкций для российской экономики. 35% считают эффект не столь масштабным, и лишь 13% опрошенных вообще не замечают никаких последствий", - передает автор.

"Самое большое раздражение россиян вызывает рост цен - этой тенденцией недовольны 69% респондентов, а также разрыв между уровнем дохода - с подобным положением вещей непросто мириться 57% опрошенных", - отмечает автор публикации Флориан Гем.

Тем не менее, курсом, которым идет страна, в этом году довольны 57% участников опроса, причем в 2002 году таковых было всего 20%, удивляется журналист.

"Кто же виноват в проблемах страны?" - попытались выяснить американские социологи. Многие россияне исходят из того, что в происходящем внутри России виновны другие страны. "Самым серьезным негативным фактором 85% респондентов назвали США", - указывает Die Welt.

При этом, говорится далее, 48% россиян предполагают, что Германия активно вмешивается во внутренние дела других стран.

Аналогичного мнения о своем правительстве придерживаются 45% опрошенных - "несмотря на все обвинения, что российские ведомства систематически исподтишка вмешиваются в избирательные кампании, к примеру, в американскую".