Плохой воздух вызывает психические заболевания?

"Загрязненный воздух, возможно, влияет на частоту встречаемости психических заболеваний. Такой вывод был сделан в исследовании, предметом которого стали данные о здоровье людей и состоянии окружающей среды в США и Дании", - сообщает немецкий таблоид Bild. Исследование было опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

Ученые из команды Атифа Кхана и Андрея Ржетского из Чикагского университета "проанализировали данные 151 млн человек, предоставленные страховыми медицинскими организациями США. Исследователи изучили частоту встречаемости четырех психических заболеваний (биполярного расстройства, тяжелой депрессии, расстройства личности и шизофрении), а также неврологических заболеваний - эпилепсии и болезни Паркинсона (...) и сравнили их с данными о качестве воздуха в соответствующих регионах, которые были предоставлены им Агентством по охране окружающей среды США".

"В регионах с наихудшим качеством воздуха тяжелой депрессией страдало на 6% больше людей, чем в районах с хорошим воздухом. Что касается биполярного расстройства, то риск его развития и вовсе был повышен на 27%", - говорится в статье.

Во второй части своего исследования ученые проанализировали соответствующие данные из Дании, включавшие информацию о здоровье 1,4 млн человек, родившихся в период с 1979 по 2002 год. "Количество случаев тяжелой депрессии в районах с наиболее загрязненным воздухом превышало таковое в чистых регионах на 50%. (...) Риск расстройств личности был повышен на 162%, шизофрении - на 148%". Биполярное расстройство встречалось среди жителей регионов с загрязненным воздухом на 24% чаще, передает издание.

Такие отличия в результатах ученые объясняют среди прочего разным составом токсичных веществ или влиянием характерных для конкретных стран генетических вариаций.

Джон Иоаннидис из Стэнфордского университета раскритиковал исследование, в частности указав, что в США данные об экологии собирались в период с 2000 по 2005 год, в то время как данные о диагнозах - с 2003 по 2013 год.

Несмотря на критику, Тило Кирхер из Клиники психиатрии и психотерапии при Марбургском университете "считает результаты исследования убедительными и ссылается на опыты на животных, свидетельствующие о том, что мелкодисперсная пыль и токсичные вещества могут вызывать воспаления в мозге", передает Bild.