Тревожные цифры: Путин расплачивается за свою великодержавную политику

"Исследование двух экспертов по Восточной Европе показывает, что спустя два десятилетия правления Владимира Путина показатели развития российской экономики в международном сравнении снова находятся на том же уровне, где они были в 1998 году", - пишет немецкое издание Business Insider Deutschland.

"Последние антипутинские протесты были вызваны яростью и гневом в связи с недопуском многих оппозиционных кандидатов к участию в предстоящих муниципальных выборах. Однако у многих россиян недовольство засело еще глубже. Они сыты по горло многолетним экономическим застоем, падением реальных зарплат и уменьшающимися пенсиями", - отмечает автор статьи Андреас Баумер.

"Насколько действительно плохо обстоят дела с российской экономикой, изучили опытные журналисты-эксперты по России Бен Арис и Иван Ткачев для восточноевропейского журнала bne IntelliNews. (...) "Если рассматривать долю России в мировом ВВП, то страна снова находится там, откуда Путин начинал в 1990-е годы, - пишут журналисты. - Роль России в мировой экономике была наибольшей в 2008 году; но теперь Россия грозит остаться позади, в то время как остальной мир развивается быстрее нее".

"О 1990-х годах большинство россиян вспоминают неохотно, - указывет издание. - Годы после распада Советского Союза были полны тревоги и хаоса. В то время как некоторые использовали приход капитализма в коммунистический бастион для бесстыдного обогащения, для большинства оставались лишь крохи".

"Ситуация изменилась вместе с вступлением Владимира Путина в 1999 году в должность премьер-министра и в 2000 году в должность президента России. "Путину невероятно повезло, - пишут авторы. - С 2000 года цены на нефть стали подниматься после своего 10-долларового минимума (за баррель); в следующем десятилетии они выросли до более чем 150 долларов США", - говорится в статье.

"Доходы от нефти во многом облегчили восстановление России. (...) Нужно отдать Путину должное в том, что он не растратил деньги, а использовал их для становления новой страны. При нем российская экономика заметно выросла и оставила позади себя все другие бывшие советские републики (...). 2000-е годы казались многим россиянам "золотым десятилетием".

"2010-е годы, определенно, не являются для России "золотым десятилетием". Слишком сильно ударили по отечественной экономике финансовый кризис и падение цен на нефть. Слишком большой ущерб нанесли и внешнеполитические авантюры Путина, в частности украинский конфликт вместе с западными санкциями. Расплата пришла незамедлительно. В 2009 году, по данным Всемирного банка, российский ВВП упал на 8%, в 2015 году - на 2%. Высоких показателей роста, как в начале 2000-х годов, Россия больше никогда не добивалась. Также и в этом году, по прогнозу МВФ, рост российской экономики составит только 1,2% ", - подчеркивает Баумер.

"Наверное, у Путина не получится просто так положить конец экономическому застою. Многое, например, изменение цен на нефть и в целом изменение мировой экономики, ему неподвластно. Но президент, вероятно, мог бы смягчить кризис, например, сделав уступки в украинском конфликте или выполнив со своей стороны условия Минских соглашений. (...) Но пока Путин, кажется, не готов к этому. Он еще не хочет отказываться от своей политики, которую многие на Западе изобличают как движимое национализмом стремление к власти", - резюмирует издание.

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