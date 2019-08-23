Российская "ракета Судного дня" - фейковая новость?

"В среду российский президент Владимир Путин, похоже, подтвердил то, что международные эксперты по оружию уже подозревали: смертоносный взрыв на военном объекте на севере России, вызвавший резкий скачок уровня радиации, стал результатом испытаний того, что он назвал новыми перспективными системами вооружений, - пишет Foreign Policy. - Российский лидер не указал название оружия, но, как заставляет предположить ряд свидетельств, испытания 8 августа, которые стало причиной самого серьезного выброса радиации со времени ядерной катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году, были связаны с ракетой 9М730 "Буревестник", или -по определению НАТО - SSC-X-9. Эта теория была подкреплена во вторник, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что испытание было связано с разработкой Россией ракеты с ядерным двигателем".

"Но не все убеждены, что взрыв был результатом неудачного испытания ракеты, - говорится в статье. - Майкл Кофман, эксперт по России в американском исследовательском и аналитическом центре CNA, утверждает, что, хотя это, несомненно, было испытанием ядерного реактора для военного применения, нет достаточных доказательств, чтобы говорить конкретно, что это было испытание Skyfall"

"У России изрядное количество разных проектов в области вооружений, несколько разных проектов в области ядерной эрегии ", - сказал Кофман. Это могло быть испытанием компонента проекта другого вооружения, добавил он.

"Какими бы не были причины взрыва, эксперты по контролю над вооружениями сохраняют скептическое отношение к идее о том, что Россия располагает деньгами и техническими ноу-хау, чтобы воплотить Skyfall в реальность", - пишет Foreign Policy.

"Может быть, они просто кидают лапшу в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет, но я не думаю, что может прилипнуть все", - заметил Ян Уильямс, заместитель директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. Он добавил, что он скептически относится к способности Москвы довести до конца разработки и производство Skyfall. "Дело просто в новизне. Ни одна другая страна даже не рассматривает подобную вещь. Технологически это самое недоказуемое, возможно, самое дорогое в долгосрочной перспективе дело", - сказал Уильямс.

"Была или нет авария действительно связана с новым оружием - крылатой ракетой с ядерной установкой, которая, как утверждает Москва, сможет летать по всему миру в течение нескольких дней или даже месяцев и обходить противоракетную оборону США, замечания Путина были лишь одной частью прицельной кампании по восстановлению России как крупного игрока на мировой арене", - пишет издание, напоминая, что в марте 2018 года Путин в Послании к Федеральному Собранию, которое шокировало международное сообщество, обнародовал несколько ядерных вооружений следующего поколения, которые, по его утверждению, сделают ракетные щиты США "бесполезными". (...) В списке заявленного экзотического оружия - ядерная торпеда и гиперзвуковое оружие, которое может двигаться в несколько раз быстрее звука. Общим для всех них является то, что они предназначены для уклонения от систем противоракетной обороны США, что указывает на то, в чем заключаются опасения России в области обороны.

"Я думаю, что общая картина здесь заключается в том, что Россия боится систем ПРО США", - заявил Джеймс Эктон, один из директоров Программы ядерной политики в Фонде Карнеги за Международный Мир.

"Путин давно обещал вернуть России величие на мировой арене. В России, которая не имеет такой экономической мощи и населения, как соседний Китай, или такого дипломатического влияния, как Соединенные Штаты, обладание ядерным оружием сыграло чрезмерно большую роль в понимании этой страной того, что значит быть великой державой", - пишет издание.

"Если бы у России не было всего этого ядерного оружия и относительно современной военной системы, что еще они могли бы показать?" - задается вопросом Уильямс.

Рассуждая о SSC-X-9 Skyfall, издание напоминает, что "в 1950-х и 1960-х годах США экспериментировали с разработкой подобного оружия, известного как SLAM. В конечном счете, они оставили эту идею как нереалистичную - возможно, Россия приходит к пониманию этого в связи с проблемами с испытанием ядерного оружия ". (...)