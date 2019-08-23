Сибирь надеется на плохую погоду

"Лесные пожары на северо-востоке России влекут за собой катастрофические последствия для людей, животных и климата", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Лица, ответственные в России за принятие решений, считают колоссальные пожары неизбежными, обвиняя в них природу. "Однако: "Подавляющее большинство пожаров возникает по вине человека", - указывает Константин Кобяков, эксперт природоохранной организации WWF Россия. По данным Greenpeace, причиной более 90% сибирских пожаров является халатность рыболовов, туристов, автомобилистов и сельских жителей - или же лесорубов", - передает журналист Штефан Шолль.

"Коррумпированные чиновники закрывают на это глаза, бизнес с таежным деревом идет так хорошо, что лесорубы все глубже пробираются в сибирские леса. Там небрежно потушенные костры или выброшенные окурки вызывают новые пожары", - подчеркивает издание.

"Из-за нехватки топлива для пожарных самолетов и поездов чиновники крайне преуменьшают возможный ущерб от пожаров. Так, комиссия в Красноярске решила игнорировать пожары площадью почти 900 гектаров в Эвенкийском районе. Расходы на их тушение, по подсчетам комиссии, составили бы без малого 2 млн евро, а ущерб - около 70 тыс. Однако вырубка леса в Эвенкийском районе по рыночной цене стоила бы почти в 5 раз больше", - говорится в статье.

Эксперт Geenpeace Марина Дроздовская говорит, "что "Лесохрана" практически разорена, в то время как у МЧС много денег (...). "В сибирских регионах, где было объявлено чрезвычайное положение, также были задействованы пожарные самолеты МЧС", - говорит она. Перед камерами федерального телевидения они потушили пожар и улетели обратно. "Мы называем это "Пожаротушение для души", - говорит Дроздовская".

"Федеральное агентство лесного хозяйства оценивает экономический ущерб от лесных пожаров с начала года примерно в 100 млн евро. Однако по мнению экологов, ущерб гораздо больше. Власти не учли, что пожары также уничтожают фауну и экосистему тайги. По оценке эксперта Greenpeace Михаила Крейндлина, только в Красноярском крае ущерб, нанесенный жизненному пространству сибирского соболя, составит 300 млн евро".

"По официальным данным, гореть продолжают свыше 1,1 млн гектаров. (...) Люди и животные с тоской ждут осени, дождя и сибирских морозов", - пишет Frankfurter Rundschau.