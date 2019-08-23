Эммануэль Макрон в роли посредника на саммите G7

"(...) Угроза жесткого "Брекзита". Приближающаяся американская избирательная кампания. Политический кризис в Италии. Оспаривание соглашения о свободной торговле с Канадой. Экономический спад в Германии. Все это на фоне растущей напряженности в Иране, продолжающегося кризиса в Сирии, становления "нелиберальных демократий", усиления российской державы, торговой войны с Китаем, восстания населения в Гонконге... На первый взгляд, саммит G7, открывающийся в субботу в Биаррице, рискует оказаться шумным и суматошным. Но не для Эммануэля Макрона, который рассчитывает на эту встречу, дабы вернуть Франции ее историческую роль "державы-посредника" в мировых беспорядках и внести свой вклад в переопределение новой геополитики", - пишет спецкор LeFigaro в Биарице Франсуа-Ксавье Бурмо.

"(...) Отсюда и рука, протянутая в начале этой недели Владимиру Путину, принятому главой государства в форте Брегансон для встречи с глазу на глаз, - говорится в статье. "При существующем переустройстве мира было бы исторической ошибкой не разговаривать с Россией. Я предпочитаю, чтобы она крепко присоединилась к Европе, а не к Китаю", - подчеркивает Эммануэль Макрон. В поле зрения президента республики также находятся другие страны. Помимо исторических участников G7, он пригласил для участия в рабочих группах Австралию, Индию, Чили и Испанию. "Я собираю вокруг стола державы доброй воли", - резюмирует он.

"Все же признавая сложность предстоящих переговоров, Эммануэль Макрон отказывается от идеи завершения саммита G7 в Биарице традиционным коммюнике, подписанным всеми участниками. И предпочитает слегка шутить над этим. Потому что, в любом случае, "никто не читает коммюнике. Надо быть честными, - с иронией говорит он. - и раньше никто из лидеров их не обсуждал. Это все дрязги для бюрократов. (...) Роль лидеров заключается в том, чтобы рисковать по отношению к своим историческим позициям, брать на себя смелость, принимать решения и делать указания своим администрациям. Я не хочу быть заложником тех людей, которые от моего имени ведут переговоры о коммюнике".

"Вместо коммюнике Эммануэль Макрон надеется восстановить первоначальную идею "Большой семерки", ради которой ее создал бывший президент Валери Жискар д'Эстен в 1975 году. Речь идет о создании инстанции, предназначенной для согласования подходов сильных мира сего при ведении стратегических переговоров. "Я хочу превратить этот саммит G7 в полезную встречу для коллективного осознания сложного вызова, стоящего перед нами", - поясняет Эммануэль Макрон. - В Биаррице разыгрывается возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта". А это куда более амбициозно, нежели совместное коммюнике", - резюмирует Le Figaro.