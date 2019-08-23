"В геополитике реализм - это бессодержательная и недейственная концепция"

Многие аналитики приветствовали встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Брегансоне как возвращение "реальной политики". Однако геополитолог Фредерик Ансель в интервью Le Figaro выражает мнение о том, что лучше отдать предпочтение третьему пути достижения равновесия: принципу "ты мне, я тебе".

"(...) По поводу того, была ли встреча Путина и Макрона полезной, следует, прежде всего, признать, нравится нам это или нет, что Россия - великая держава, и в определенных секторах, таких как энергетический, политический или военный, ее не обойти. Далее, тот факт, что ее президент признал такой формат как Брегансон, и такой контекст, как проведение встречи непосредственно перед саммитом G7, представляется весьма символичным и отражает растущее влияние Эммануэля Макрона в Европе и, хотя бы с этой простой точки зрения, данное мероприятие было оправданным. (...) К тому же, не стоит судить об итогах встречи на высшем уровне всего через несколько дней; иногда важно установить какие-то вехи, а результат появится позже", - считает эксперт.

"Я настороженно отношусь к пресловутому "реализму" (или "реальной политике"), столь дорогому сердцам сторонников де Голля и Миттерана, и нахожу его бессодержательным и недейственным понятием, когда речь заходит о серьезном занятии геополитикой. (...) Когда я был студентом Парижского института политических исследований, я уже слышал, как такие "реалисты" категорично заявляли о несменяемости коммунистического блока, того самого, который рухнул несколько лет спустя. (...) По правде говоря, реализм всегда представляет собой изменяемую геометрию, в худшем случае он является лицемерным прикрытием чистого цинизма, а в лучшем случае - формой интеллектуальной лени", - анализирует Ансель.

"(...) По поводу возвращения России в G7 я бы ратовал за принцип "ты мне, я тебе". Ее восстановление в обмен на прекращение бомбардировок мирного населения в Сирии, во-первых, и реальный план переговоров по Донбассу, во-вторых. То есть, я бы настаивал на том, о чем, на мой взгляд, российский глава государства мог бы согласиться вести переговоры. Но я предпочитаю - без всякого шовинизма - чтобы такие предложения исходили от президента Франции, а не от его американского коллеги с его непредсказуемой политикой. Тем не менее, для того, чтобы у такой сделки были шансы обольстить Владимира Путина, надо, чтобы Эммануэль Макрон получил возможность выступать от имени более или менее объединенного Евросоюза, который в первую очередь являлся бы политической, а не только коммерческой силой", - предполагает собеседник издания.

"(...) Знаете, в геополитике я всегда стоял за третий путь - речь идет о равновесии между псевдореалистами с одной стороны и иренистами или неоконсерваторами с другой", - резюмирует Ансель.