G7 в Биаррице: женские вопросы на саммите

"(...) Франция председательствует на саммите G7 в Биаррице, проходящем с 24 по 26 августа, после саммита в Канаде в 2018 году. Находясь в сильной позиции приглашающего лидера, Эммануэль Макрон решил поставить в центр этой встречи вопрос о сокращении всех видов неравенства: вызванного ухудшением состояния окружающей среды; являющегося результатом торговой и налоговой политики; возникающего из-за терроризма; неравенства в информационных технологиях, прокладывающего путь к новым мировым противоречиям; наконец, неравенства между женщинами и мужчинами, которое лежит в основе всех остальных. Впервые эта сквозная проблема окажется в самом центре при рассмотрении предыдущих приоритетных направлений", - пишет журналистка LeFigaroЛеа Лукас.

"По инициативе Марлен Скьяппа правительство недавно заявило о том, что оно нацелено на "феминистскую дипломатию", то есть на стремление улучшить положение женщин в мире - это масштабная программа... В процессе подготовки к G7 госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин провела консультации с примерно 100 феминистскими ассоциациями со всего мира, которые сгруппированы под знаменем движения Women 7 (или W7) и координируются двумя из них, Equipop и CARE France", - отмечает журналистка.

"Мы договорились о целях, которых необходимо достичь, но не всегда сходимся во мнении о методах их достижения, - поясняет Марлен Скьяппа. - Тем не менее, ассоциации занимают конструктивную позицию и намерены оказывать здоровое давление на государственные органы власти". В основе требований W7 лежит увеличение финансирования различных НПО, а также лучшая интеграция женщин в процессы принятия решений в их странах и в таких международных пространствах, как G7", - отмечается в публикации.

"Важно проводить консультации c населением южных стран, которого в первую очередь касается вопрос о неравенстве, - подчеркивает Софи Шассо, сотрудник по информационно-пропагандистской деятельности в CARE France. - Мы не хотим говорить за них".

"Если женщина хочет начать свой бизнес, но она неграмотна, беременна или у нее слабое здоровье, она далеко не продвинется", - говорит Филипп Левек, генеральный директор компании CARE France. Чтобы помочь женщинам развивать прибыльный бизнес в развивающихся странах, страны "Большой семерки" должны создать гарантийный фонд в размере 3 млрд долларов совместно с Африканским банком развития, чтобы женщины могли брать ссуды по умеренным ставкам. Битва обещает быть тяжелой и решительной, - говорится в статье.

"Каждому правительству присущ фрагментарный взгляд на данную проблему, - добавляет Филипп Левек. - Одного экономического подхода недостаточно. Для достижения реального развития в этих регионах необходимо глобальное видение тех препятствий, с которыми каждый день сталкиваются женщины".

"Женское обрезание, изнасилование, принудительные браки, киберзапугивание... Насилие в отношении женщин является реальной проблемой как в северных, так и в южных странах. Франция планирует выделить 120 млн евро на борьбу с сексуальным насилием, совершенным во время военных преступлений. Часть этой суммы будет пожертвована Фонду Дени Муквеге и инициативе Нади Мурад - двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2018 году. Марлен Скьяппа также намерена бороться против виртуальных домогательств", - указывает LeFigaro.

"(...) Выделение средств для того, чтобы феминистские ассоциации продолжали осуществлять свою деятельность, является приоритетной задачей, - пишет автор статьи. "Мы позаботимся о том, чтобы принятые решения стали конкретными достижениями, а не просто эффектным объявлением, - уточняет Николя Рейно, президент Equipop. - Этот год является стратегическим: либо проблема гендерного равенства наберет обороты, либо эта тема забудется на несколько

"(...) В результате саммита страны-участницы обязуются принять закон в пользу женщин, вдохновленный лучшим действующим законодательством. "Мы планируем опубликовать сборник лучших законов о гендерном равенстве в мире, чтобы стимулировать друг друга к росту", - заявляет Марлен Скьяппа. По мнению Софи Шассо, Франция должна послужить образцом: "Мы надеемся, что наша страна возьмет на себя обязательство по принятию нескольких законов". Франция, которая должна принять следующую крупную конференцию по гендерному равенству "Пекин + 25", в июле 2020 года определит состояние дел и последствия саммита G7 в Биарице", - резюмирует издание.