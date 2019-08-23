"Горбачев точно был в курсе"

"23 августа исполняется 80 лет с момента заключения пакта Молотова-Риббентропа. Чтобы получить свободу действий в нападении на Польшу, Гитлер в 1939 году заключил договор о ненападении с Советским Союзом, частью которого были также секретные протоколы. В них он договорился со Сталиным о разделе сфер влияния", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. - (...) При генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в декабре 1989 года заключение пакта назвали морально предосудительным и объявили его недействительным". Журналист издания Кристиан Нееф побеседовал с одним из инициаторов принятого тогда решения, лидером литовского движения за независимость и бывшим главой Литвы Витаутасом Ландсбергисом.

"Мы, прибалты, особенно ощущали на себе последствия этого пакта, - отметил он. - Вследствие него мы путем предательства и насилия попали в Советский Союз. Когда Горбачев пропагандировал "новое мышление", это звучало многообещающе. Мы хотели использовать этот момент, чтобы восстановить правду и справедливость. Горбачев должен был поставить все на свои места".

"Была сформирована комиссия, куда также входил я и которая изучала все имеющиеся документы. (...) Выяснилось, что Горбачев и его люди хотели нас усмирить и пошли нам навстречу только в некоторых моментах - но не в отношении нашего статуса аннексированных стран, которые на самом деле никогда не принадлежали СССР. Они не хотели рисковать потерей территории. Империя должна была сохраниться, и преступления Сталина тем самым были бы "зацементированы". Горбачев и его окружение мыслили прагматично: если советское руководство признает, что балтийские страны насильно вступили в Советский Союз, это рано или поздно приведет к их выходу из него. Что вызовет эффект домино. Так потом и произошло, они не ошиблись", - сказал Ландсбергис.

Первая попытка осудить пакт Молотова-Риббентропа большинством голосов оказалась неудачной. "2250 депутатов парламента все еще не верили, что секретные протоколы действительно существовали, - пояснил собеседник издания. - Горбачев также считал, что без оригиналов нельзя принимать никаких решений. При этом, как выяснилось позднее, он отлично знал, где находятся оригиналы, он и его команда лгали нам в лицо. Но затем дебаты вышли из-под их контроля, в том числе и потому, что нас поддержали российские либералы - в частности, Борис Ельцин и Андрей Сахаров. В последний момент руководство пошло на уступки и дало выступить кремлевскому архивисту. Тот подтвердил, что оригиналы действительно есть, но после войны они были удалены из архива. Это было прорывом: преступную сделку Сталина и Гитлера больше нельзя было отрицать".

"Наши противники не сдавались. Год спустя промосковские силы при поддержке армии и спецслужб устроили путч в Литве и попытались восстановить старый советский порядок. 13 января 1991 года стал кровавым воскресеньем для Вильнюса: были убиты 14 мирных жителей, свыше тысячи пострадали. Но спасать карточный домик Советского Союза с помощью танков было бесперспективно", - указал Ландсбергис.

"Горбачев точно был в курсе. Я позвонил ему еще ночью после штурма танками телевизионного центра в Вильнюсе. Сказали, что он спит и его не хотели будить. Я попросил сообщить ему, что его люди убивают мирных жителей. И что их кровь будет на его совести. Но Горбачев не спал, потому что Ельцина - которого я попросил о помощи - соединили с ним. И он сказал ему лишь пару слов: "Остановите эту вакханалию!". Горбачев был проинформирован министром обороны, министром внутренних дел и главой КГБ. Тем не менее, акцию он на самом деле не согласовывал", - рассказал политик.

"Обвинение в том, что мы лишь хотели осудить Россию, неверно. Советский Союз должен был ответить на то, какое отношение он имеет к преступлениям Сталина: является ли Россия сама жертвой сталинизма или хочет извлечь выгоду из его злодеяний. Мы хотели, что в Москве нашли выход из этой бездны", - подчеркнул Ландсбергис.