Вакцинированные люди тревожатся, а у ученых нет ответов

"Случаи из практики рассказывают нам то, чего не могут научные данные: вакцинированные люди, похоже, заражаются коронавирусом удивительно высокими темпами. Но насколько часто, точно неизвестно. Неясно и то, с какой вероятностью они передают вирус другим. Хотя то, что вакцинация по-прежнему обеспечивает мощную защиту от вируса, очевидно, растет беспокойство по поводу того, что вакцинированные люди могут быть более уязвимы для серьезного течения заболевания, чем считалось ранее", - передает Bloomberg.

"Существует нехватка научных исследований с конкретными ответами, и в итоге те, кто определяет общественную политику, и руководители корпораций вынуждены формулировать планы на основе фрагментарной информации. В то время как одни возобновляют обязательное ношение масок или откладывают открытие офисов, другие ссылаются на отсутствие ясности, чтобы оправдать сохранение прежнего курса", - говорится в статье. (...)

"Совершенно очевидно, что сейчас у нас больше заражений вакцинированных людей, - отмечает Моника Ганди, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. - Все мы знаем кого-то, у кого такое случилось. Но у нас нет точных клинических данных".

"Одна из самых известных вспышек среди вакцинированных людей произошла в небольшом прибрежном городке Провинстаун, штат Массачусетс, когда тысячи вакцинированных и невакцинированных собрались вместе на танцплощадках и на домашних вечеринках по поводу 4 июля я, чтобы отпраздновать праздник (...). Около трех четвертей из 469 случаев заражения были среди вакцинированных людей. Авторы исследования этого инцидента, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заявили, что это может означать, что они могут передавать Covid-19 так же, как и непривитые. Тем не менее, ученые предупредили, что по мере того, как все больше людей вакцинируются, естественно, что на них также будет приходиться большая доля инфекций Covid-19, и одного этого исследования недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы. Инцидент побудил CDC отменить рекомендацию, выпущенную несколькими неделями ранее, и снова призвать вакцинированных носить маски в определенных ситуациях", - пишет издание.

"Тем не менее, конкретные детали этого кластера инфицирований могли сделать эту вспышку особенно серьезной, отмечает Ганди. "Уровень легких симптоматических вспышек среди этой популяции был выше из-за большого количества активности в закрытых помещениях (...), дождя в выходные дни, небольшого количества времени, проведенного на открытом воздухе, и смешения людей с разным прививочным статусом", - указала она в электронном письме.

"Между тем, недавно опубликованное гораздо более масштабное исследование CDC об инфекциях в штате Нью-Йорк показало, что с мая число инфекций среди вакцинированных неуклонно растет, и к середине июля составляло почти 4% случаев. Эти исследователи предупредили, что на результаты могли повлиять такие факторы, как ослабление ограничений, связанных с общественным здравоохранением, и распространение крайне заразного варианта Дельта", - говорится в публикации.

"Еще одно исследование CDC, проведенное в Колорадо, показало, что уровень инфицирования вакцинированных в одном округе, Меса, был значительно выше, чем в остальной части штата, и составил 7% против примерно 5%. В докладе озвучивалось предположение, что это, возможно, связано с более широким распространением здесь варианта Дельта, но также отмечалось, что свою роль могли сыграть возраст пациентов в Месе и более низкий уровень вакцинации", - передает Bloomberg.

"Исследования, проведенные в Израиле, похоже, подтверждают идею о том, что защита от тяжелого течения заболевания ослабевает в течение нескольких месяцев после вакцинации, а (...) случаи заболеваемости среди вакцинированных могут в конечном итоге привести к росту госпитализаций. Информация предварительная, и тяжелые случаи заболевания среди вакцинированных по-прежнему редки, но она подтверждает тот факт, что некоторым людям в ближайшие месяцы потребуется ревакцинация", - говорится в статье.

"Исследования отдельных случаев и данные из некоторых штатов США аналогичным образом показывают рост числа случаев заболевания среди вакцинированных с течением времени. Но поскольку число заболеваний дельта-вариантом также растет, трудно сказать, виноват ли ослабевший иммунитет к любому типу коронавирусной инфекции, или вакцинация особенно неэффективна против этого вариант. Конечно, может быть верно и то, и другое. Изменение поведения среди вакцинированных людей также может быть фактором, поскольку они возвращаются к общественным собраниям, путешествуют и обедают в помещении", - сообщается в публикации.

"При всем этом некоторые факты на данный момент хорошо установлены. У вакцинированных людей, инфицированных коронавирусом, гораздо меньше шансов попасть в больницу, гораздо меньше вероятность быть интубированными и гораздо меньше шансов умереть от болезни. Нет сомнений в том, что вакцины обеспечивают значительную защиту. Но значительная часть населения страны - почти 30% взрослого населения США - не была вакцинирована, и этот факт вместе с крайне заразным вариантом Дельта сделал свое дело, что подтолкнуло страну к новой волне вспышек". (...)