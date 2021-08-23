Секрет звука скрипки Страдивари: бура, цинк, медь, квасцы и известковая вода, установили ученые

"Исключительное звучание скрипок Страдивари объясняется тем, что они были химически обработаны квасцами, бурой, медью, известковой водой и цинком для борьбы с червями, показало новое исследование. Анализ, проведенный международной группой экспертов под руководством Национального университета Тайваня, продемонстрировал, что эти химические вещества обнаруживаются во всей древесине инструментов, а не только на поверхности", - передает Daily Mail.

"По словам ученых, это напрямую повлияло на уникальный тембр скрипок и объясняет, почему звучанию этих инструментов, возможно, нет равных на протяжении 220 лет. Именно это особое звучание сделало работы семьи Страдивари, в частности Антонио Страдивари, знаменитыми: его скрипки были продавались на аукционе за 11 млн евро (9,4 млн долларов)", - говорится в статье.

"Химическая обработка также использовалась другим кремонским мастером скрипок того времени, Джузеппе Гварнери, работы которого сегодня считаются равными работам Антонио Страдивари", - добавляет издание.

В исследовании участвовал биохимик и скрипичный мастер Джозеф Надьвари из Техасского механико-сельскохозяйственного университета, который первым предположил, что качество скрипок семьи Страдивари - и некоторых других - имеет, по большей части, химическое происхождение. "Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке", - пояснил профессор Надьвари. Эта обработка, продолжил он, хотя и считалась необходимой мерой для борьбы с червями, "сыграла прямую роль в создании великолепного звука Страдивари и Гварнери".

Одно из используемых химических веществ, бура, "имеет долгую историю в качестве консерванта, восходя к древним египтянам, которые применяли его для мумификации, а затем и в качестве инсектицида".

(...) "Это новое исследование показывает, что Страдивари и Гварнери использовали свой собственный индивидуальный метод обработки древесины, которому они могли придавать большое значение. Они могли понять, что специальные соли, которые они использовали для пропитки древесины, также придают ей некоторую полезную механическую прочность и акустические преимущества. Эти методы держались в секрете. В то время патентов не было. При визуальном осмотре готового изделия невозможно было угадать, с помощью каких химикатов обрабатывали древесину. Зато лак, использованный для покрытия скрипки, не имел значения для определения звучания а инструмента - и поэтому его рецепт не держался в строжайшем секрете", - говорится в статье.

(...) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Angewandte Chemie.