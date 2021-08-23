Утраченная мечта о коллективном иммунитете от Covid-19 в Израиле

(...) "В конце беззаботного лета обнаружилось, что страна уязвима перед лицом четвертой волны эпидемии. В израильских больницах находятся почти 578 пациентов в тяжелом состоянии. Впечатляющая скорость распространения вируса среди населения в целом (6300 новых случаев в среднем за семь дней) вызывает опасения по поводу того, что в сентябре, во время еврейских религиозных праздников, количество госпитализаций удвоится. Тогда система здравоохранения может приблизиться к критической точке, достигнутой в январе. Качество лечения не связанных с Covid заболеваний уже снижается", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"Видимо, в марте-апреле мы были очень близки к коллективному иммунитету. Мы стали жертвами усталости от эпидемии, мы поверили в то, что она закончилась, что мы победили. Но такого порога невозможно достичь, когда дети еще не вакцинированы", - считает Надав Давидович, руководитель Школы общественного здравоохранения университета имени Бен-Гуриона. В Израиле, стране с молодым населением, в июне возраст, при котором предлагается вакцинация, был снижен, с 16 до 12 лет. "Вирус продолжил распространяться все быстрее и быстрее из-за появления Альфа, а затем и Дельта вариантов. Урок, который мы усвоили, заключается в том, что вакцина работает, но этого недостаточно", - резюмирует этот ученый, являющийся членом комитета, консультирующего правительство.

(...) "Израиль все еще пожинает плоды кампании вакцинации, проведенной с уникальной в мире скоростью в конце 2020 года, в полном согласии с американской лабораторией Pfizer, которая проверила там эффективность своей вакцины. Летом исследования показали, что, хотя циркуляцию варианта Дельта уже нельзя было остановить, эта вакцина помогла ограничить его последствия. Серьезных случаев, как и смертельных исходов, остается все меньше. Инфицированные в прошлом и оставшиеся бессимптомными израильтяне также являют собой барьер против вируса", - комментирует автор статьи.

"Однако предварительные израильские исследования показывают, что со временем вакцина Pfizer теряет свою эффективность, особенно по прошествии более 5 месяцев. Отсюда и ставка нового израильского правительства, возглавляемого с июня Нафтали Беннетом, заявляющим, что он решительно настроен против нового локдауна, который "разрушит будущее страны". На данный момент он намеревается вводить третьею дозу. Она доступна с 30 июля для лиц старше 60 лет и тех, кто находится в группе риска, с 20 августа она будет доступна и для лиц старше 40 лет", - пишет Le Monde.

"Третью дозу получили уже половина из тех, кто имел на это право, то есть 1 млн человек. Обнадеживает то, что в первом исследовании уже сообщается о повышении защиты от заражений и о сокращении тяжелых случаев среди людей старше 60 лет, - указывает журналист. "Без вакцины и при такой скорости передачи система здравоохранения уже была бы перегружена. Но сейчас ситуацию можно сдержать", - полагает Ронни Гамзу, директор Мудицинского центра Сураски в Тель-Авиве.

(...) "Классы средней школы, прошедшие вакцинацию на 70%, смогут вернуться к "нормальным" условиям обучения, а в начальных школах запланированы массовые тесты. Палестинское население оккупированного Западного берега, находящееся в тесном контакте с Израилем, остается в основном непривитым, после того, как палестинские власти отвергли сделку по обмену вакцинами в июне", - указывает Имбер.

(...) "В то же время Израиль вновь вводит ограничительные меры, чтобы сдержать распространение варианта Дельта. Ношение маски вменяется в обязанность с большей серьезностью, и с середины августа снова была введена система зеленых паспортов, в соответствии с которыми определенные общественные места резервируются для вакцинированных, а также фиолетовых паспортов, при которых устанавливаются показатели посещаемости в других общественных местах. Наконец, Израиль стремится развивать стационарную помощь и лечение на дому", - говорится в публикации.

"В последние дни, похоже, изменилась кривая заражений. Их число растет медленнее, хотя израильтяне продолжают массово посещать публичные мероприятия. Между тем, страна теряет надежду обрести Грааль иммунитета, - отмечает Имбер. "Никто не знает порога, необходимого для достижения коллективного иммунитета к Covid и новым вариантам. Вот почему стратегия общественного здравоохранения не может полностью строиться на этом, - утверждает Хагай Левин, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Еврейского университета и медицинского центра "Хадасса". - Мы знаем, что вспышки заболевания могут возникать в небольшой части менее иммунизированного населения и распространяться. Мы наблюдали это в Израиле с корью в 2018-2019 годах, несмотря на огромный охват вакцинацией".