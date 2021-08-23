Москва "никогда не уступит" Крым, но опасается санкций

"Международная мобилизация вокруг Крыма беспокоит Москву, поскольку эта тема лежит в основе "национального нарратива", продвигаемого Владимиром Путиным", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

(...) "По мнению депутата Леонида Слуцкого, который возглавляет комитет Госдумы по международным делам, "Крымская платформа" - популистский и мертворожденный проект с точки зрения результата"."Обсуждать вопросы "деоккупации" бесполезно", - предупреждает парламентарий. "Никакой оккупации в Крыму нет, полуостров присоединился к России по воле крымчан и севастопольцев, вот уже восьмой год живет и процветает в составе России", - продолжает он, вторя официальной линии. "Все разговоры об его отчуждении будут восприниматься как покушение на территориальную целостность РФ", - сказал Леонид Слуцкий, который с 2014 года находится под американскими и европейскими санкциями.

"На самом деле, тот форум, который пройдет в Киеве, не привлекает особого внимания в России, это не очень важно для нас", - считает Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги. "Россия никогда не уступит Крым и будет держаться за эту позицию, как за цемент для фундамента. Это даже служит основой консенсуса в обществе", - указывает эксперт Le Figaro.

"Совсем недавно официальный дискурс стал подкрепляться афганскими текущими событиями, - говорится в статье. - Так, влиятельный секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев счел, что уход из Афганистана продемонстрировал ненадежность взаимодействия Америки со своими союзниками, и провел параллель с Украиной. "Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО?" - с иронией сказал Патрушев в прошлый четверг в интервью газете "Известия". Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, (...) Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - прогнозирует он, тем самым превращая возвращение Крыма под украинский суверенитет в кладезь утопий".

(...) "Тем не менее, международная мобилизация вокруг Крыма беспокоит Москву, поскольку эта тема лежит в основе "национального нарратива", продвигаемого Владимиром Путиным. Нарратива, восхваляющего великую страну, которая подняла голову и удерживает свой международный статус, несмотря на невзгоды, воплощенные в образе Запада", - отмечает автор статьи.

(...) "Здесь крымский дух все больше чахнет", - значилось в заголовке "Новой газеты" в начале августа, и отмечалось, что присоединение Крыма "не сулило и не принесло никаких экономических выгод" россиянам, хотя они на это мало надеялись. (...) "Крымский эффект" неожиданно закончился в 2018 году, когда "на улицах российских городов вдруг началось братание с приехавшими на чемпионат мира иностранцами", - пишет "Новая газета". С тех пор опросы показали заметное потепление, и две трети россиян свое отношение к Западу теперь называют хорошим".

По мнению Андрея Колесникова из Центра Карнеги, "сейчас в СМИ и на телевидении меньше говорят о Крыме и Украине, и даже пропаганда устала от этой темы"...

Тем не менее, "самым серьезным последствием "Крымской платформы" станет возвращение "крымского вопроса" в международную повестку", - считает политолог Александр Бедрицкий. Хотя эта тема не очень актуальна, ее возобновление в новостях может возыметь эффект консолидации и продления политики санкций, решение о которой было принято после событий 2014 года. "С точки зрения заявленных целей "платформы", таких как "деоккупация Крыма", это мероприятие абсолютно бесплодно", - подтверждает со своей стороны другой эксперт, доцент кафедры религиоведения Таврической академии Крымского федерального университета, политолог Николай Кузьмин. "Но различные страны могут использовать "Крымскую платформу" и участие в ней как предмет политического торга с Россией", - анализирует этот специалист.