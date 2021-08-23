Осуждение французского банкира Филиппа Дельпаля в России вызывает замешательство в деловом мире

(...) "Никто не сомневался в невиновности Филиппа Дельпаля, Майкла Калви и их сообвиняемых. Ни те, кто оказывал им поддержку, то есть все российское и зарубежное бизнес-сообщество. Ни наблюдатели, которые следили за судебным процессом и его отклонениями от нормы, такими как свидетели обвинения, отказывавшиеся от своих показаний во время слушаний, независимые экспертизы, опровергавшие доказательства, представленные обвинением, переводчица, уполномоченная следователями, утверждавшая, что перевод является ее "хобби", и признавшаяся, что она не говорит по-французски. Ни тем более истцы, которые быстро отозвали свой гражданский иск, полагая, что они получили удовлетворение. Ни даже судья, которая после 15-часового зачитывания приговора признала их виновными и 7 августа приговорила Филиппа Дельпаля к 4,5 годам лишения свободы условно", - пишет журналист Liberation Эрик Ландаль.

"Каким бы кафкианским все это ни было, вопрос не в этом. Уголовный процесс в России не является поиском истины: это поиск компромисса, с учетом многогранного баланса сил. В данном случае это инструментализация уголовного правосудия в контексте коммерческого спора между российским банком, в состав совета директоров которого входят Филипп Дельпаль и Майкл Калви и в котором инвестиционный фонд Baring Vostok владел большинством акций, и бизнесменами, имеющими достаточно сильные связи в ФСБ для того, чтобы взять этот банк под контроль и гарантировать, что их соперники будут заключены в тюрьму и преданы суду в результате сфабрикованного дела. На стороне защиты выступили твердая мобилизация российских и международных деловых кругов и дипломатическое давление со стороны Франции и США. В свете такого баланса сил и следует истолковывать приговор к условным срокам, вынесенный российским правосудием: это компромисс, позволивший обвинению не потерять лицо, а обвиняемым выйти из суда свободными", - комментирует автор статьи.

(...) "Это обычная практика для россиян, - рассказывает Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты. - Но до сих пор это никогда не затрагивало иностранцев. Международные инвесторы при ведении бизнеса здесь всегда были защищены". Почему в случае с Baring Vostok эта защита не сработала? Почему Владимир Путин, несмотря на частые вопросы по этому поводу, не вмешался, чтобы положить этому конец? "Неизвестно, была ли у него такая возможность", - считает один источник, очень хорошо знакомый с досье. "Это дело стало настолько важным, что выскользнуло из рук его инициаторов и стало чем-то вроде вопроса принципа между либералами и силовиками". Кремленологам хорошо известны эти два термина, которые очень схематично обозначают два противостоящих клана в российской власти. (...) "На данный момент доминируют силовики, - продолжает тот же источник. - Именно они посадили Калви и Дельпаля в тюрьму, не предупредив Путина. А все крупные либеральные деятели призвали к тому, чтобы их освободить. Вмешаться означало бы прикоснуться к особенно хрупкому равновесию. Он не будет этого делать".

(...) "Для меня это неожиданное осложнение, которое не ставит под сомнение систему, - подчеркивает Эммануэль Киде. - Но судя по всему, это может повториться. Очевидно, что это очень плохо для делового климата и привлекательности страны".

"Обеспечение стабильной и безопасной среды для инвесторов является одним из немногих бесспорных успехов Путина с момента его прихода к власти, - выходит из себя один французский предприниматель. - Это дело представляет собой ужасный шаг назад. И оно поднимает тревожный вопрос: российская власть сама решила больше не защищать иностранных инвесторов или она стала неспособна это сделать? Другими словами, она сошла с ума... или потеряла управление?"