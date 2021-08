23 августа 2021 г. Светлана Тихановская | The New York Times "Никто в Европе не застрахован от диктатора моей страны" (...) "Минувший год был тяжелым. Белорусы узнали, что путь к демократии долог и труден. Но эта борьба выходит за границы Белоруссии: все демократические страны кровно заинтересованы в будущем страны, - пишет лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, участвовавшая в прошлом году в президентских выборах в Белоруссии против Александра Лукашенко, а ныне живущая в ссылке, в статье, которую публикует The New York Times. - Поддержать нашу борьбу - это не только моральный императив, но и стратегический, автократический режим угрожает распространить хаос по всей Европе. Во благо континента режим необходимо остановить. И белорусы, которые уже зашли так далеко, должны быть свободными". "Силу нашего демократического движения увидеть просто. В прошлом году 16 августа сотни тысяч белорусов вышли на улицы. С тех пор мирные протесты, большие и маленькие, формальные и неформальные, прошли по всей стране. К концу года в демонстрациях приняли участие до 1,5 млн человек. Люди органично организовывались через социальные сети, каналы в YouTube и Telegram", - говорит она. (...) По ее словам, сила движения "заключается в горизонтальных сетях и неформальных сообществах и общей вере в Белоруссию, свободную, законную и демократическую". "И мир вокруг нас объединился. Иногда Белоруссия - как я обнаружила, когда встречалась с лидерами 31 страны - является одним из немногих вопросов, по которым политические группы той или иной страны согласны. Теперь мы призываем к созыву международной конференции на высоком уровне для разработки "дорожной карты" мирного выхода из кризиса путем переговоров. Лукашенко, конечно, может попытаться воспрепятствовать таким усилиям. Но мы считаем, что это возможно, путем проведения в ближайшие шесть месяцев свободных и справедливых выборов под международным наблюдением", - указывает она, добавляя, что "(...) у демократических стран есть моральное обязательство поддерживать нас: Белоруссия находится на переднем крае борьбы между автократией и демократией". "Международная поддержка обнадеживает, но можно сделать больше. Мы хотим, чтобы демократическое сообщество разработало и расширило программы помощи, такие как поддержка Данией независимых СМИ и финансирование студентов Германией, для белорусского гражданского общества", - пишет она. "(...) Мы приветствуем санкции, объявленные ЕС и США в отношении предприятий и отдельных лиц режима, финансирующих или осуществляющих репрессии: сейчас крайне важно устранить любые лазейки, которые могут использовать Лукашенко и его союзники. Режим также должен быть отрезан от международного финансирования, поступающего из ООН, Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития, и лишен доступа к финансовой поддержке со стороны МВФ. Более того, диктатура Белоруссии должна предстать перед международными судами, чтобы они ответили за свои преступления", - говорится в статье. "В конце концов, дело не только в Белоруссии. Режим стал проблемой безопасности для всей Европы", - пишет Тихановская, напоминая про принудительную посадку европейского самолета, чтобы схватить журналиста, и найденного повешенным в Киеве нашли повешенным лидера белорусской общины. "Если мы не сдержим бандита в центре Европы, ни один европейский гражданин не будет в безопасности", - предполагает она. "Конечно, режим может попытаться выиграть время - имитируя реформы и пытаясь обменять освобождение политических заключенных на смягчение санкций, как предлагали некоторые государственные дипломаты. Мир не должен обманываться. Вместо этого, с помощью сильной и единой поддержкой, демократические страны по всему миру могут помочь Белоруссии выйти из диктатуры и войти в свободу", - отмечается в публикации. Источник: The New York Times