Как удар по символу целого поколения: российский телеканал "Дождь"* теперь тоже получил клеймо "агента"

"Последний в России частный телеканал с национальным вещанием признан "иностранным агентом". Это угрожает его существованию. Возможности критической журналистики все больше урезаются", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Новость пришла как раз в тот момент, когда в Кремле подходила к концу пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель: частный телеканал "Дождь"* (Tvrain.ru*) теперь тоже стал "иностранным агентом". Министерство юстиции России внесло его в соответствующий реестр под номером 35, наряду с сайтом расследований "Важные истории"* и семью журналистами, которые были объявлены "агентами" в качестве физических лиц - драматическая судьба, которая влечет за собой необозримые последствия для осуществления профессиональной деятельности и от которой вряд ли можно избавиться", - отмечает журналист Маркус Акерет.

"Эта новость ударила по СМИ с ежемесячной аудиторией около 20 млн человек и телеканалу, для которого новый ярлык в силу его структуры расходов представляет большую угрозу, чем для интернет-изданий, которых это коснулось ранее. Как обычно, "Дождь"* не получил официального уведомления о признании его "иноагентом" и объяснения причин. В субботу государственное информационное агентство "РИА Новости", ссылаясь на "информированные круги", назвало ряд мелких пожертвований и проектных партнерств, имеющих отношение к зарубежным источникам финансирования. Однако, в отличие от зарегистрированного в Латвии сайта "Важные истории"*, "Дождь"* является чисто российской компанией", - указывает издание.

"С момента своего основания одиннадцать лет назад "Дождь"* является единственным телеканалом национального вещания, который прямо или косвенно не контролируется государством - и это несмотря на то, что в 2014 году его вещание на кабельном телевидении было остановлено после бурного возмущения по поводу опроса о блокаде Ленинграда и однажды его уже объявляли практически мертвым. Именно в последние два года он стал своего рода символом нового, в основном городского прогрессивного поколения. Поэтому пятничный вердикт косвенно направлен и против этого поколения".

"Телеканал освещает политические и социальные проблемы, которые игнорируются государственными СМИ, - пишет NZZ. - (...) Изоляции диссидентов, усилению преследования оппонентов, критикующих режим, и протестам уделяется в его программе много внимания. Многие либеральные, демократически настроенные комментаторы по-прежнему находят здесь площадку для высказывания своих мнений после того, как большинство СМИ, в которых они ранее работали, были закрыты или подчинены "линии партии".

"Представителям государства особенно колола глаза прямая трансляция московских протестов летом 2019 года и общероссийских протестов зимой этого года, вызванных арестом Алексея Навального. Перенеся настроение уличных протестов в квартиры людей и показав бесцеремонные действия сил безопасности, "Дождь"* подорвал попытку режима заявить о том, что он держит под контролем ход протестов".

"Некоторые зрители заметили искажение реальности государственным телевидением только после того, как полдня посмотрели прямые трансляции на "Дожде"*. Благодаря своим материалам, канал стал двигателем протестных настроений в стране - то, чего правящая элита, похоже, боится в преддверии выборов в Госдуму в сентябре, хотя она всегда ссылается на стабильность и подчеркивает якобы второстепенное значение оппонентов режима", - говорится в статье.

"Эту реальность, настоящую жизнь, Кремль хочет полностью заблокировать, сказал журналист Михаил Фишман в своей пятничной программе на "Дожде"*. Путин и его окружение боятся правды и поэтому уничтожают последние профессиональные СМИ в стране, заявила в субботу своим коллегам с "Дождя"* Татьяна Фельгенгауэр с радиостанции "Эхо Москвы".

"Дождь"* всегда делал акцент на том, чтобы его считали не "оппозиционным", а обычным каналом, который делает свою журналистскую работу, позволяя выступать тем, кого заставляют молчать государственные СМИ. "Мы не иностранные агенты - мы вообще не агенты", - говорит главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко. Если это так, говорит он, то тогда они агенты зрителей и подписчиков. И, классифицируя их как "иностранных агентов", власти всем им плюют в лицо, написал он в Telegram в субботу вечером".

"Клеймо, которое телеканал теперь должен выставлять повсюду, не только предполагает унизительное самообвинение, но и намеренно напоминает об "агентской" истерии сталинской эпохи, - пишет NZZ. - Оно отпугивает рекламодателей, спонсоров и партнеров и, следовательно, может привести к резкой потере доходов, что ставит под угрозу существование СМИ - что, вполне возможно, и является целью режима. Заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел о том, что ярлык не ведет ни к какой дискриминации, звучит как насмешка (...)".

"Первоначальная идея маркировки СМИ и организаций, которые получают иностранное, особенно государственное, финансирование и таким образом якобы действуют в интересах этих стран, уже давно обрела самостоятельную жизнь. Предполагаемые иностранные финансовые источники "Дождя"* - это лишь предлог для искоренения всего, что выходит из-под контроля Кремля и представляет опасность для авторитарно-клептократической системы. А апатичное общество этому почти не сопротивляется. В отличие от времен переломного периода 30 лет назад, сегодня свободные СМИ, по-видимому, особо не ценятся", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.

* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента